Hà Nội: Gần 2,3 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội lớn

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 2,3 triệu học sinh của 2.954 trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội náo nức bước vào năm học mới.

Nắng nhẹ cùng với không khí mát mẻ càng làm cho ngày lễ khai giảng ở Thủ đô thêm rộn ràng, phấn khởi. Gương mặt rạng ngời của thầy cô giáo và các em học sinh ánh lên niềm tin, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học mới 2025-2026.

Lễ khai giảng đặc biệt với nhiều dấu mốc

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 tại điểm cầu Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú (phường Láng, Hà Nội).

Sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các đại biểu cùng hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường đã hòa chung không khí cùng cả nước theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thủ đô và Trường THPT Phan Huy Chú. (Ảnh: TTXVN phát)

Thành phố Hà Nội có quy mô giáo dục lớn với hơn 2.954 trường mầm non, phổ thông, gần 2,3 triệu học sinh và gần 128.000 giáo viên.

Ngoài ra, thành phố còn có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu học tập đa dạng của học sinh trên địa bàn.

Không khí náo nức, vui tươi cũng tràn ngập trong lễ khai giảng của Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Với phương châm “lấy học sinh làm trung tâm,” lễ khai giảng của nhà trường chú trọng vào phần đón chào các học sinh lớp 6 trang trọng và đầm ấm.

Chị Trần Thị Na có con vừa nhập học lớp 6A2 cho biết lễ khai giảng của nhà trường ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các hoạt động, vừa đảm bảo sức khỏe của học sinh, vừa ghi dấu ấn vui tươi để bắt đầu một năm học mới, một cấp học mới đối với mỗi học sinh lớp 6.

Quan sát lễ khai giảng trực tuyến qua màn hình, em Trần Nhật Anh, lớp 8A2 hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên em được dự lễ khai giảng đặc biệt như thế. Trong đó, được chào cờ và hát quốc ca cùng các bạn học sinh cả nước qua màn hình khiến em rất xúc động.

Cùng với học sinh cả nước, thầy và trò xã Xuân Mai (Hà Nội) bước vào năm học mới 2025-2026 trong tình trạng ngập lụt vẫn đang diễn ra nhiều địa điểm.

Từ nhiều ngày trước, chính quyền xã Xuân Mai cùng nhân dân đã nỗ lực hộ đê, khắc phục hậu quả thiên tai, chuẩn bị chu đáo để mọi học sinh đều được đón năm học mới trọn vẹn.

Đường vào và sân Trường Mầm non Nam Phương Tiến (điểm thôn Hạnh Bồ) ngập trong nước lũ sông Bùi không đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2025-2026. (Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Do nước ngập, không thể tổ chức khai giảng tại trường, nên Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A với tổng cộng hơn 480 học sinh đã tổ chức khai giảng chung tại Hội trường trụ sở Đảng ủy xã Xuân Mai.

Nhà giáo Nguyễn Bá Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A, cho biết mặc dù đã quen với cảnh ngập lụt xảy ra hàng năm, song đây vẫn là ngày khai giảng đặc biệt của thầy và trò nhà trường. Trường đã có phương án dạy học trực tuyến và đi học nhờ để đảm bảo chương trình.

Tuy nhiên, hiện nước đang rút dần nên ngay sau lễ khai giảng, trong hai ngày cuối tuần, nhà trường sẽ kêu gọi sự chung tay của các phụ huynh dọn dẹp trường lớp, kê lại bàn ghế, cố gắng tối đa để các em không phải đi học nhờ.

Còn nhà giáo Kiều Thị Minh Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, chia sẻ sau khai giảng, Ban Giám hiệu và các giáo viên sẽ khắc phục khó khăn, vừa bám sát tiến độ nước rút để dọn dẹp trường lớp, vừa triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy của năm học mới.

“Nhà trường đã mượn được 5 phòng học ở Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B. Theo đó sẽ ghép 10 lớp thành 5 lớp và bố trí mỗi lớp 2 giáo viên để đảm bảo chương trình học trong thời gian chờ nước rút. Nếu nước rút nhanh, trong hai ngày 6-7/9, chúng tôi sẽ khẩn trương dọn dẹp, sắp xếp để từ ngày 8/9, hoạt động giảng dạy sẽ được tổ chức tại nhà trường, các em không phải đi học nhờ nữa,” nhà giáo Minh Hoa cho biết.

Cũng với quan điểm đảm bảo an toàn và không để học sinh bị thiệt thòi, nhà giáo Đỗ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến, cho biết nhận thấy nước không kịp rút nên nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên vệ sinh, sắp xếp để tổ chức lễ khai giảng tại điểm trường ở thôn Đồi Mít, nơi không bị ngập.

Quyết tâm bứt phá

Năm học 2025-2026 bắt đầu với phụ huynh, học sinh với niềm hạnh phúc hân hoan khi trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước được miễn học phí. Riêng tại Hà Nội, các học sinh tiểu học còn được hỗ trợ bữa ăn bán trú với tổng kinh phí lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Hai chính sách này là bước tiến lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.

Xác định rằng muốn đổi mới giáo dục thành công thì cốt lõi vẫn là con người, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Tính đến cuối tháng 5/2025, Hà Nội có hơn 127.600 giáo viên, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo ở các cấp học đều cao: Trung học Phổ thông đạt 100%; Trung học Cơ sở đạt 99%; Tiểu học đạt 92,05% và Mầm non đạt 81%.

Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Trung Yên (phường Yên Hòa) dự Lễ khai giảng trực tuyến. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Với Thủ đô Hà Nội, số lượng trường học rất lớn, áp lực nhiều, sự kỳ vọng của xã hội, người dân và các đồng chí lãnh đạo dành cho ngành Giáo dục rất nhiều, ý thức được điều này, ngành giáo dục Thủ đô cùng đội ngũ nhà giáo luôn đặt ra nỗ lực cao nhất để giáo dục Hà Nội ngày càng phát triển.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết với sự đồng lòng, quyết tâm cao, toàn ngành giáo dục Thủ đô kỳ vọng năm học 2025-2026 sẽ tiếp tục là bước chuyển mạnh mẽ, trong đó không chỉ tập trung mở rộng quy mô trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, mà còn chú trọng đến chất lượng, môi trường sư phạm và sự hài lòng của người học, người dạy.

“Tôi mong đội ngũ thầy cô sẽ tiếp tục là những người truyền cảm hứng tích cực, là “người đồng hành” với học sinh, đặc biệt trong giai đoạn các em phải thích ứng với nhiều thay đổi và cả những áp lực từ cuộc sống hiện đại.

Với học sinh, tôi mong các em luôn giữ vững khát vọng học tập, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Còn với các bậc phụ huynh, tôi kỳ vọng sự đồng hành, sẻ chia trong từng quyết sách giáo dục.

Giáo dục không thể thành công nếu thiếu mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh./.

Lễ khai giảng được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở trong cùng một ngày Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở giáo dục-đào tạo cùng một ngày 5/9/2025 gắn với hoạt động kỷ niệm là sự kiện đặc biệt.