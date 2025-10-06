Hà Nội “hỏa tốc” chỉ đạo các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy và học

Sáng sớm nay (6/10), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo đề nghị các trường chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy-học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chỉ đạo này căn cứ bản tin dự báo lúc 5h00 ngày 6/10/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh; khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 6/10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50-100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Trước đó, chiều 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản đề nghị các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến trong ngày 6/10 để phòng tránh bão Matmo. Thực hiện đề nghị này, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở đã đồng đã đồng loạt thông báo cho học sinh chuyển sang học trực tuyến trong khi trường mầm non, tiểu học cho học sinh nghỉ học ngày 6/10.

Trước đó, trong ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, rất nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị ngập, các tuyến phố chìm trong biển nước, khiến việc đi lại, đưa đón học sinh rất khó khăn. Nhiều học sinh đã phải ăn tối và ở lại qua đêm tại trường do phụ huynh không thể đến đón vì ngập lụt.

Nhiều ý kiến chỉ trích lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô phản ứng chậm khi chiều ngày 30/9 mới ban hành văn bản chỉ đạo các trường linh hoạt phòng chống bão. Chiều muộn ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10./.

Chiều 6/10, bão số 11 trên khu vực vùng núi phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão giữ nguyên hướng di chuyển, giảm về cường độ, dự báo đến chiều 6/10, bão trên vùng núi phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp.