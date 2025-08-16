Hà Nội: Khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ…

Bộ Công an cho biết dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hằng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các đơn vị có nhiều hỗ trợ, phối hợp xây dựng Trụ sở Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội; sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an Nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an, tại số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở./.

Tổng Bí thư dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an Sáng 16/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội.