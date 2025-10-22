Hà Nội: Một người đi đường tử vong do vật liệu từ nhà đang tháo dỡ rơi trúng

Khoảng 9 giờ 30 ngày 22/10, tại ngôi nhà đang sửa chữa ở số 121 Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, khi nhiều người đang lưu thông qua khu vực có ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ thì bất ngờ một số vật liệu xây dựng rơi xuống, trúng vào người đi đường khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường.

Dù đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng có một nạn nhân tử vong là anh Mai Đức Giáp (sinh 1984, hộ khẩu thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công nhằm phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Người bị thương là chị Đỗ Thúy Quỳnh (sinh 1990, trú tại 162 Tôn Đức Thắng). Tại hiện trường, kính vỡ và vật liệu xây dựng vương vãi khắp mặt đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tới hiện trường để phân luồng giao thông; phối hợp với Công an phường Văn Miếu để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã phối hợp PC09 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 (Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội), Thanh tra lao động... tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công nhằm phục vụ điều tra./.

