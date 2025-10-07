Xã hội

Hà Nội mưa lớn, các trường thông báo khẩn cho học sinh nghỉ, học trực tuyến

Mưa lớn liên tục trong 6 giờ qua đã làm ngập một số tuyến phố tại Thủ đô. Sáng sớm nay, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã "hỏa tốc" thông báo cho học sinh nghỉ học. 

Nhiều trường ở Hà Nội đã phải khẩn cấp chuyển sang học trực tuyến vì hoàn lưu bão số 11. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhiều trường ở Hà Nội đã phải khẩn cấp chuyển sang học trực tuyến vì hoàn lưu bão số 11. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng sớm nay, 7/10, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo khẩn đến học sinh và phụ huynh về việc nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.

“Tình hình mưa to quá nên chúng ta chuyển học trực tuyến hôm nay 7/10. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm báo phụ huynh học sinh ngay sau khi tỉnh giấc” là chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai đến các giáo viên chủ nhiệm.

Hàng loạt trường như Trường Tiểu học Đại Kim, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT… cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Trước đó, chiều ngày 6/10, các trường đã thông báo cho học sinh học trực tiếp trở lại vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, từ đêm qua, Hà Nội đã có mưa rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Hiện một số tuyến phố của Thủ đô đã bị ngập.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành./.

