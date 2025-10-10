Hà Nội: Tám công trình trọng điểm khởi công dịp 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), Hà Nội khởi công 8 công trình, dự án quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.

Trong đó, có nhiều dự án lớn như: Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án tuyến đường sắt số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu./.