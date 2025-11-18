Hà Nội: Xử lý xe buýt đi sai luồng tuyến tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương

Ngày 18/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều xe buýt di chuyển sai luồng tuyến, gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương.

Thời gian gần đây, tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương xảy ra tình trạng ùn ứ, khiến các phương tiện lưu thông qua cầu gặp khó khăn.

Một trong những nguyên nhân được xác định do một số xe buýt chạy không đúng lộ trình. Thay vì đi thẳng theo đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu, các xe lại rẽ sang Hồng Tiến-đê Xuân Quan, sau đó nhập dòng phương tiện tại đầu cầu Chương Dương, gây xung đột giao thông và ùn ứ tại nút giao.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển theo lộ trình phù hợp, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong giờ cao điểm sáng 18/11, tổ công tác phát hiện và xử lý 5 trường hợp xe buýt chạy không đúng tuyến, đúng lộ trình theo quy định.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng, điều tiết phương tiện tại khu vực phía Bắc Cầu Chương Dương sáng 18/11/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý. Lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt lái xe chấp hành nghiêm tuyến, lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12, lực lượng chức năng thực hiện cấm toàn bộ xe thô sơ (xe máy, xe đạp) trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm để phục vụ sửa chữa cầu.

Trong thời gian cấm, phương tiện lưu thông theo trục đường Long Biên-Xuân Quan rồi qua cầu Chương Dương vào nội thành. Dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động quân số, phối hợp với Công an phường ứng trực và điều tiết nhưng vẫn còn tình trạng ùn tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, trong thời gian tạm cấm một chiều cầu Long Biên, người dân khi có việc gấp cần chủ động tính toán thời gian hoặc chuyển cung đường khác nhằm tránh ùn tắc.

Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ; tuân thủ sự hướng dẫn, phân luồng của Cảnh sát giao thông tránh sự cố đáng tiếc, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội./.

