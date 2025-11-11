Hải quan: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng vượt 762 tỷ USD

Theo số liệu được Cục Hải quan công bố ngày 11/11, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng Mười có sự điều chỉnh giảm nhẹ 1,2% so với tháng Chín, đạt 81,49 tỷ USD. Dù vậy, tháng này vẫn ghi nhận mức xuất siêu 2,6 tỷ USD, tiếp tục củng cố thặng dư thương mại chung.

Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 tháng của năm tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng với tổng kim ngạch vượt 762 tỷ USD và duy trì mức xuất siêu lớn. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 17,4% (tương ứng tăng 112,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2%, kim ngạch nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng ghi nhận mức xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 295,66 tỷ USD, tăng 22,8% và chiếm tới 75,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động đã đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. Lũy kế 10 tháng, số thu từ lĩnh vực Hải quan đạt 379.816 tỷ đồng, hoàn thành 92,4% dự toán được giao và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024./.

Kết hợp mới - cũ để xuất nhập khẩu có thể cán mốc kỷ lục 800 tỷ USD Theo số liệu thống kê 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8%.