Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng

Sau khi giảm mạnh ở phiên trước, sáng nay (19/11) giá vàng miếng trong nước đảo chiều tăng mạnh từ 1-1,4 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại đi ngang.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 148,7-150,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 147,7-150,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 147-150 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.060 USD/ounce, tăng 30 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.132 đồng/USD, đi ngang so với ngày 18/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank và VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.138-26.388 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.168-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

