Hàng loạt thiết bị được lắp đặt tại sân bay Long Thành

Ngày 12/11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt. Đến nay, nhiều trang thiết bị đã cơ bản lắp đặt xong.

Tới đây, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực hoàn thiện những hạng mục ưu tiên, đẩy nhanh lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Những ngày qua, bộ cầu ống lồng đầu tiên trong 64 bộ cầu ống lồng được lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được đưa đến công trường.

Trước khi được thực hiện lắp đặt, các cầu ống lồng sẽ được đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhà thầu kiếm tra kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Để thực hiện nâng, lắp đặt các cầu ống lồng, nhà thầu đã huy động đến công trường 2 cần cẩu với tải trọng 140 tấn. Việc nâng cầu ống lồng để lắp đặt sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn.

Ở mỗi độ cao được nâng lên, các chuyên gia, kỹ sư sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các yếu tố kỹ thuật. Khi được nâng lên độ ca phù hợp, các cầu ống lồng sẽ được khớp nối, lắp ráp với phần cabin.

Sau khi các hệ thống được lắp ráp, kết nối đồng bộ, các cầu ống lồng sẽ được lắp đặt vào hệ thống kết cấu thép khu cầu ống lồng đã được thi công trước đó.

Tại khu vực nhà ga hành khách sân bay Long Thành, các nhà thầu cũng đang đẩy nhanh việc lắp đặt, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý; thang cuốn, thang bộ hành; thang máy.

Cũng trong hạng mục thi công lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, hiện nay, các máy soi chiếu hành lý cũng đã được nhà thầu đưa đến công trường, chuẩn bị lắp đặt. Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã hoàn tất gia công chế tạo, đã vận chuyển đến công trường.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi hoàn thành tất cả các giai đoạn sân bay có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai các gói thầu lớn, các đơn vị đang huy động khoảng 17.000 nhân lực, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm, tiến độ dự án đảm bảo.

Trong đó, nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành có gần 6.000 nhân lực, máy móc thi công. Hiện nhà ga đã cơ bản hoàn thành phần xây thô và lắp đặt kết cấu thép, vách kính./.

