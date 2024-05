Hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Ông Vũ Đức Chường, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Quang Hanh, cho biết công ty hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 300 triệu đồng/người; hỗ trợ 50 triệu đồng với người bị thương.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 14/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Quang Hanh (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) khiến 4 người thương vong.

Nạn nhân bị thương là anh Lý A Chìa (sinh năm 1991) quê ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, sau phẫu thuật sức khỏe ổn định, đang được hồi sức tích cực.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Trần Ngọc San, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau nhiều, bị tổn thương ở cánh tay bên phải, trật khớp vai phải, sau khi nhập viện được chẩn đoán bệnh, tiến hành chụp chiếu và quyết định mổ sớm, cấp cứu sớm để giải phóng sự chèn ép. Êkíp đã tiến hành hai phẫu thuật, kéo chỉnh khớp vai về vị trí bình thường và kết hợp xương. Trước mắt, các xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy đã ổn định.

Anh Lý A Chìa đi làm công nhân được 4 năm nay, có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ và mẹ già đang ở Điện Biên.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13/5, tại lò chợ vỉa 14.22, phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong, một người bị thương.

Ba nạn nhân tử vong là các anh B.V.T (sinh năm 1991, quê quán thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Đ.V.T (sinh năm 1980, quê quán huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang); L.A.V (sinh năm 1995, quê quán huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Vũ Đức Chường, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Quang Hanh, cho biết đối với người tử nạn, công ty hỗ trợ cho mỗi gia đình là 300 triệu đồng/người; hỗ trợ 50 triệu đồng với người bị thương. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn công ty cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ, người lao động hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Vũ Đức Trường cho biết thêm đơn vị triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt là trong Tháng Công nhân, song vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc. Thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm tới cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn lao động.

Ngoài ra, Công ty kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn xảy ra, góp phần ổn định tư tưởng người lao động.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

