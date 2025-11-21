Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt; mưa lũ làm 15 người chết và mất tích; thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê đầy đủ.