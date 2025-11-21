Xã hội

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

infographics-ho-tro-khan-cap-700-ty-dong-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-1.jpg

Theo Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương, gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

