Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Theo Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương, gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra./.
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TW cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.