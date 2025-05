Hòa Bình: Va chạm vào đuôi xe tải, tài xế taxi tử vong

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 5/5 tại Km 116+800 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Vó, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi với ôtô tải, khiến tài xế taxi tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi biển kiểm soát 26E- 002.92 do anh Phạm Ngọc Thuần (sinh năm 1975, trú tại thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển hướng Hà Nội - Sơn La đã bất ngờ va chạm với đuôi xe tải biển kiểm soát 28C- 043.24 do anh Bùi Văn Dũng (sinh năm 1980, trú tại xóm Vó, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc điều khiển phía trước cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Phạm Ngọc Thuần tử vong tại hiện trường; hai xe ôtô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe tải Bùi Văn Dũng cho kết quả âm tính.

Tại hiện trường, camera an ninh của nhà dân tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe tải do anh Bùi Văn Dũng điều khiển đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại rồi lùi về phía sau. Đúng lúc này, xe taxi do anh Phạm Ngọc Thuần điều khiển đi tới và xảy ra va chạm.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định./.

