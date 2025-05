Đã thông xe Quốc lộ 20 bị ùn ứ nhiều km sau va chạm giao thông

Tới 19 giờ 30 phút ngày 3/5, cơ bản hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe khách khiến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) và xã Lộc Nga (thành phố Bảo Lộc) được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng giải phóng.

Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch này đã lưu thông trở lại bình thường, tuy nhiên do lưu lượng phương tiện đông đúc nên hiện tại tốc độ di chuyển rất chậm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 3/5, trên Quốc lộ 20, đoạn qua cầu Đại Nga thuộc địa phận xã Lộc An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe khách giường nằm.

Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 54U 0222 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Bảo Lộc đi thành phố Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm biển kiểm soát 49E 017.28, chở theo hơn 20 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng, trong đó, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu và vỡ nát dãy kính chắn gió bên phải, hành khách trên xe không có người bị thương. Xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu và tài xế bị thương nhẹ.

Do tai nạn xảy ra vào thời gian cao điểm sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, lưu lượng phương lưu thông đông đúc nên giao thông bị ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng.

Đặc biệt, chiều lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc nghiêm trọng, các loại phương tiện bị ùn ứ kéo dài nhiều km.

Sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an 2 xã Lộc An, xã Lộc Nga đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn./.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong ngày thứ 4 nghỉ lễ Trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày năm nay, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 31 người.