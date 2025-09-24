Hoãn cưỡng chế tàu cao tốc Mailinh Express do có tranh chấp liên quan

Liên quan đến thông tin tàu cao tốc Mailinh Express của Công ty Mai Linh Tây Đô sẽ bị cưỡng chế để thi hành án, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã ra quyết định hoãn việc cưỡng chế kê biên tàu cao tốc này sau khi Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ (CADIF) có đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản này.

Quyết định hoãn được ban hành ngày 19/9, chỉ vài ngày trước thời điểm cưỡng chế như thông báo trước đó.

Nguyên nhân của việc hoãn thi hành án xuất phát từ việc Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - Cần Thơ thụ lý đơn yêu cầu độc lập của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. Trong nội dung đơn, Quỹ này đề nghị tòa án buộc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phải thanh toán khoản nợ gần 30 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký từ năm 2019 và hơn 1,4 tỷ đồng tiền lãi quá hạn.

Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ cũng yêu cầu trường hợp công ty không trả nợ thì phát mãi tài sản thế chấp là tàu Mailinh Express để thu hồi nợ.

Đáng chú ý, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ cho rằng Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô có dấu hiệu tẩu tán tài sản đang thế chấp thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc để mua bán tàu Mailinh Express với một công ty khác mà chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ. Do đó, Quỹ đề nghị Tòa án tuyên vô hiệu hợp đồng đặt cọc này.

Trước đó, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã ra thông báo sẽ tổ chức cưỡng chế kê biên tàu cao tốc Mailinh Express vào lúc 8 giờ ngày 23/9/2025 tại nơi neo đậu ở Nhà máy X55.

Việc cưỡng chế này nhằm thi hành bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận Cái Răng (cũ), buộc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phải trả cho ông H.N.M.T (trú tại xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) tổng số tiền vay gốc và lãi hơn 892 triệu đồng. Vụ việc bắt nguồn từ việc công ty này vay của ông T. 1 tỷ đồng vào năm 2023 nhưng không trả nợ gốc và lãi như đã cam kết.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngày 24/9, ông H.N.M.T, người được thi hành án cho biết ông đã gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng.

Ông T. cho biết, bản án số 60/2024/DS-ST ngày 30/5/2024 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng (đã có hiệu lực pháp luật) đã tuyên xử buộc Công ty Mai Linh Tây Đô phải trả cho ông tổng số tiền hơn 892 triệu đồng và tiền lãi, các thủ tục thi hành án đã được thực hiện theo luật định.

Ông T. lập luận rằng vụ án mà Tòa án đang thụ lý là tranh chấp về hợp đồng đặt cọc, không phải tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản bị kê biên, do đó không đủ căn cứ để hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật./.

