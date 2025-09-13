Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các văn kiện, tài liệu, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 11/9/2025; tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về văn kiện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Đảng ủy Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp thuộc Đảng bộ Quốc hội và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, đảm bảo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung văn kiện cơ bản bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sát với tình hình thực tiễn, trên cơ sở tổng kết của nhiệm kỳ 2020-2025 và những bài học rút ra của Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, phát hành Thông báo triệu tập Đại hội, gửi giấy mời Đại hội; chuẩn bị các điều kiện lễ tân, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự phục vụ Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các Văn kiện Đại hội phải được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội sau khi tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, bảo đảm đúng quy định của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Thường trực các Tiểu ban rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp./.

