Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ bị tạm hoãn, Hungary vẫn ráo riết công tác chuẩn bị

Reuters đưa tin ngày 22/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tại Budapest giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đang được tiến hành, một ngày sau khi hội nghị bị tạm hoãn.

Cuộc gặp dự kiến bị tạm dừng do Moskva bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, khiến nỗ lực đàm phán gặp trở ngại.

Trên trang mạng Facebook, ông Orban nhấn mạnh: “(Ngoại trưởng Hungary Peter) Szijjarto đang có mặt tại Washington. Công tác chuẩn bị cho hội nghị hòa bình vẫn đang tiếp tục. Ngày tổ chức vẫn chưa được xác định. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ tiến hành.”

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump thông báo ông và ông Putin sẽ sớm gặp nhau tại Hungary nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm 21/10, ông Trump nói không muốn có một “cuộc gặp vô ích,” song gợi ý rằng có thể sẽ có thêm diễn biến mới và “chúng tôi sẽ thông báo trong vài ngày tới."

Ông Orban, người đang tụt lại trong hầu hết các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026, là đồng minh lâu năm của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng duy trì quan hệ thân thiện với Moskva, điều đã khiến ông trở thành “cái gai” trong mắt Brussels sau nhiều năm xung đột với Liên minh châu Âu về cáo buộc tụt lùi dân chủ tại Budapest./.

