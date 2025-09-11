Hơn 1.000 dòng sản phẩm, đặc sản nông nghiệp ra mắt tại hội chợ OCOP năm 2025

Trên 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tự nhiên, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sẽ được trưng bày, bán tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tối 11/9, tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2025. Hội chợ là sự kiện thường niên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức nhằm quảng bá, kết nối và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Phát biểu khai mạc hội chợ diễn ra vào tối tối 11/9, ông Nguyễn Bá Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nhấn mạnh Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội là hoạt động xúc tiến nông nghiệp thường niên quan trọng, được thành phố tổ chức lần đầu tiên năm 2019.

Trong số 80 gian hàng, có nhiều gian trưng bày, giới thiệu gạo chất lượng cao. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)



Đến nay, đã có 13 kỳ hội chợ được tổ chức thành công tại AEON MALL Long Biên và AEON MALL Hà Đông. Công tác tổ chức hội chợ được đánh giá bài bản, chuyên nghiệp; nhận được sự đánh giá cao từ phía Tập đoàn AEON, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp cũng như khách tham quan, mua sắm.

Tiếp nối thành công qua các kỳ tổ chức, và gần đây nhất là hội chợ tổ chức từ ngày 21-24/8/2025 tại Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2025 được tổ chức tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông lần này, sẽ có trên 1.000 dòng sản phẩm nông sản, đặc sản của Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Hội chợ có quy mô trên 80 gian hàng của gần 90 doanh nghiệp đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Gia Lai, Sơn La, Đồng Nai, Quảng Trị, Lào Cai, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ngãi…

Hội chợ có quy mô trên 80 gian hàng với hơn 1000 dòng sản phẩm. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)



Với Hà Nội - trái tim của cả nước, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa mà còn là đầu mối quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy phát triển. Vì vậy, Hà Nội luôn tiên phong trong các chương trình phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, đồng thời là cầu nối đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

"Hội chợ năm nay cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn gắn với phát triển bền vững,” đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa thành phố Hà Nội và tập đoàn AEON đã được khẳng định qua thời gian với nhiều hoạt động nổi bật nhằm tích cực đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, Hội chợ không chỉ là dịp để tôn vinh các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương của Việt Nam, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên.

Các sản phẩm từ sầu riêng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nhân dịp này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn AEON Việt Nam đã luôn đồng hành, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa giá trị của nông sản Việt Nam; khẳng định chất lượng và uy tín của các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

“Tôi tin hội chợ sẽ tạo hiệu ứng lan toả để trở thành điểm hẹn, nơi quy tụ những sản phẩm tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước; cùng nhau xây dựng hệ thống các doanh nghiệp cung cấp hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống phân phối, bán lẻ hiện đại của Tập đoàn AEON,” ông Bằng nói.

Đại diện Tập đoàn AEON Việt Nam cũng khẳng định hội chợ không chỉ là dịp để tôn vinh nền nông nghiệp Việt Nam, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp địa phương với người tiêu dùng. Vì vậy, tập đoàn này cam kết sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần đưa những sản phẩm nông nghiệp xuất sắc, chất lượng và giá trị của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày./.

Sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương đến kệ siêu thị quốc tế Cho đến nay, không ít sản phẩm OCOP của Việt Nam nằm trên kệ các siêu thị của người nước ngoài thông qua các tập đoàn xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam.