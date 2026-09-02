Hơn 4.000 người tham gia chương trình 'Rạng rỡ Việt Nam' trên đỉnh Yên Tử dịp Quốc khánh

Tượng thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong lòng Di sản thế giới Yên Tử. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026) và chào mừng thành phố Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức chương trình "Rạng rỡ Việt Nam" tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Sự kiện này là hoạt động kết hợp hành trình leo núi rèn luyện sức khỏe cùng các nghi thức văn hóa, tâm linh giàu ý nghĩa tại quần thể danh thắng Yên Tử.

Theo ban tổ chức, ngay từ đêm 1/9, hàng nghìn Phật tử, nhân dân và du khách đã có mặt tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, bắt đầu hành trình vượt núi trong tiết trời se lạnh để kịp đón bình minh và tham dự nghi thức chào cờ trên đỉnh núi.

Đúng 6 giờ sáng 2/9, tại khu vực chùa Đồng, nghi thức chào cờ được tổ chức trang nghiêm. Hơn 4.000 người cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát Quốc ca giữa núi rừng Yên Tử, qua đó thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với Tổ quốc.

Ngay sau giây phút chào cờ đầy xúc động, Chư tăng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh, chư tôn đức chùa Yên Tử cùng toàn thể Phật tử và du khách đã cử hành lễ cầu nguyện quốc thái dân an, gửi gắm tâm nguyện cầu cho đất nước luôn hòa bình, thịnh vượng, nhân dân an lạc.

Tiếp đó, đoàn đại biểu và du khách dâng hương trước bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh, bày tỏ lòng tri ân đối với vị vua anh minh, vị anh hùng dân tộc đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông.

Vượt lên trên khuôn khổ của một hoạt động thể thao thông thường, sự kiện là bài học sâu sắc giáo dục lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã gian khổ dựng nước, giữ nước; đồng thời thắp sáng ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình và tinh thần trách nhiệm gìn giữ các bản sắc văn hóa truyền thống mà cha ông để lại.

Dịp này, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở thành phố Quảng Ninh diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách./.

Gần 1.500 người tham dự lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi ngày Quốc khánh Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội-Mũi Cà Mau, lá đại kỳ rộng 2.025m2 tung bay trong lễ chào cờ, thượng cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời xác lập Kỷ lục “Lá đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam”.