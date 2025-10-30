Huế: 4 người chết và mất tích do mưa lũ đặc biệt lớn

Tối 29/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết mưa lũ đặc biệt lớn trên địa bàn đã làm 2 người chết, 2 người bị mất tích và 1 bị thương.

Cụ thể, hai người chết gồm ông Ngô Anh Khoa (sinh 1985, phường Phú Xuân); cháu Nguyễn Đăng Khang (sinh 2020, phường Thủy Xuân) cùng bị đuối nước.

Hai người mất tích là anh Nguyễn Thanh Quảng (sinh 2001, trú tại phường Thanh Thủy); em Nguyễn Hữu Thịnh (sinh 2008, trú tại phường Kim Trà). Hai người mất tích đang được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến 20 giờ ngày 29/10, mức nước trên sông Hương là 4,93m, vượt báo động 3 tới 1,43m, gây ngập lụt diện rộng và nghiêm trọng.

Trước đó, mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25-28/10 ở thành phố Huế gây ngập lụt diện rộng ở 32 trong tổng số 40 xã, phường; trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2m.

Toàn thành phố có đến hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-2m; đa số tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện. Mưa lớn kéo dài khiến 38 điểm sạt lở; trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và vùng đồi núi./.

Huế: Lũ đang lên nhanh trở lại, ghi nhận 1 người chết và 1 người mất tích Huế đã ghi nhận 1 người chết và 1 người mất tích, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện, mưa lớn kéo dài khiến 38 điểm sạt lở; trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, vùng đồi núi.