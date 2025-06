Huế: Xuyên đêm giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ ở rừng A Lưới

Ngày 5/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Huế thông tin, hàng chục cán bộ, chiến sỹ đơn vị cùng các phương tiện xuyên đêm 4/6 cứu hộ thành công bốn người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết trong rừng ở huyện miền núi, biên giới A Lưới.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Huế nhận tin báo về việc bốn người dân bị mắc kẹt giữa lòng suối tại thôn Paring Cân Sâm, xã Hồng Hạ.

Lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng huy động gần 20 cán bộ, chiến sỹ cùng trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác cứu hộ.

Tại thời điểm tiếp cận, cả bốn người đang đứng trên thùng một xe ben bị kẹt giữa suối, trong khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và tiếp tục dâng cao.

Với tinh thần khẩn trương, đến hơn 1 giờ ngày 5/6, lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây cứu sinh, áo phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa bốn người dân vào bờ an toàn.

Danh tính bốn người dân gồm Hồ Văn Then (sinh năm 1975), Hồ Triệu Phú (sinh năm 2009), Vương Quốc Trí (sinh năm 2010) và Lê Đình Quân (sinh năm 2010), đều trú tại xã Hồng Hạ.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/6, trên địa bàn huyện A Lưới xảy ra mưa to đến rất to, khiến nước lũ lên nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Việc kịp thời cứu hộ thành công các nạn nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự chuyên nghiệp của lực lượng chức năng trong ứng phó với thiên tai, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân vùng cao biên giới./.

Lũ cuốn trôi nhóm học sinh tắm suối khiến 2 em tử vong và 2 em mất tích Ngày 21/5 tại đập Hải An, xã Quảng Thành, Quảng Ninh có 7 học sinh nam đi tắm suối thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi, 2 em tử vong, 2 mất tích.