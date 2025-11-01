Huy động cao nhất mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quốc hội

Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên hồng (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến tới 17 điểm cầu đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Yêu cầu đặt ra đối với Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức ngày càng nhiều hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Trong đó, Quốc hội phải tiên phong, đi đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nhấn mạnh Nghị quyết đã đúng, đã trúng rồi thì việc tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng bộ quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua.

Theo đó, ba trọng tâm gồm: Thể chế hóa nhanh Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Tổng Bí thư cũng đặt ra 2 yêu cầu, đó là nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội và nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, khái quát một số vấn đề trọng tâm để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong Đảng bộ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao với những bước đi bài bản, chính xác, huy động cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” công tác cán bộ là “then chốt của then chốt,” Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác trọng trách, nhiệm vụ; có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật và tạo nguồn cán bộ trẻ.

Nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của người đứng đầu, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, đưa nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống trên từng lĩnh vực phụ trách.

Đảng bộ Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm minh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”

Chủ tịch Quốc hội đề nghị không để tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị nhưng đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nền nếp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các Đảng ủy cơ quan Trung ương, nhất là Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo trong triển khai công việc.

Tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội; xây dựng “Quốc hội số,” ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt phong trào bình dân học vụ số phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tư duy, nhận thức mới, khí thế, quyết tâm cao, Đảng bộ Quốc hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần tạo dựng nền tảng mới cho sự phát triển đột phá của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội trình bày chuyên đề về quán triệt, triển khai và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết đề ra 7 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó là 4 đột phá phát triển, trong đó lãnh đạo thể chế hóa hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lập hiến, lập pháp; đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển; rà soát pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với thực tiễn.

Đổi mới phương thức, nội dung giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát phải trở thành một trong những phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và quản lý nhà nước, tính tuân thủ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.../.

