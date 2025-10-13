Biến nghị quyết Đại hội thành cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Chiều 13/10, tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội cho biết Đại hội được tổ chức trọng thể, nghiêm trang, với không khí hân hoan, phấn khởi, lan tỏa cảm hứng và nhiều tác động tích cực.

“Đại hội thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng mở đầu cho kỷ nguyên mới, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ.”

Nhiều dấu ấn

Nói về dấu ấn lớn nhất của Đại hội, Phó Thủ tướng chia sẻ chúng ta đã rất thành công, hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, từ xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối xây dựng chính quyền 2 cấp, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trong việc tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tất cả những điều đó đều là những đột phá, những dấu ấn nổi trội của cả nhiệm kỳ.

Chia sẻ của Phó Thủ tướng cho thấy trong điều kiện hết sức khó khăn, dịch bệnh không có tiền lệ, tàn phá khủng khiếp, thiên tai cực đoan khác thường, thế giới có những bất ổn khó lường, chúng ta vẫn tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất của nhiệm kỳ.

Đột phá thứ hai là chúng ta đã thành công trong việc bảo vệ nhân dân, cứu nhân dân, phục vụ nhân dân và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong dịch COVID-19, chúng ta đã bảo vệ nhân dân an toàn. Mặc dù Việt Nam không phải là một quốc gia sản xuất được vaccine phòng COVID-19, nhưng chúng ta đã tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân và đứng thứ 5 thế giới.

Chính nhờ việc tiêm vaccine và những nỗ lực khác, chúng ta đã giảm thiệt hại về người trong đại dịch, chỉ bằng 1/3 thế giới (0,37%, trong khi tỷ lệ trung bình của thế giới từ 1-2%). Đây là một kỳ tích rất lớn.

Chúng ta đã rất thành công trong việc cứu dân trong bão lũ, thiên tai cực đoan; hoàn thành việc xóa đói, giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa nhà dột, nhà tạm. Thế giới đánh giá cao về kỳ tích này. Chúng ta đã dành một lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỷ đồng để chi cho an sinh xã hội, bằng 17% chi ngân sách. Nâng thu nhập tính trên đầu người từ hơn 3.000 USD lên đến 5.000 USD.

Đột phá thứ ba được Đại hội đánh giá rất cao là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp - thành công chung của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.

“Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc. Trong cuộc cách mạng này, Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ đóng góp rất lớn, rất quan trọng, hết sức vất vả.”

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ: "Rất nhiều bộ, ngành, trong lúc chúng ta khẩn trương như vậy, anh em nhiều đêm không ngủ để hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu của Đảng, của Bộ Chính trị." Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho kỷ nguyên mới.

Một việc nữa Phó Thủ tướng cho là ấn tượng, đó là trên nền của những thành công trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường ngoại giao, chúng ta có rất nhiều chỉ số được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Các con số đã được thế giới đánh giá quy mô nền kinh tế tăng từ thứ 37 lên 32, từ 346 tỷ USD lên đến 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc, từ thứ 83 ở thời điểm đầu nhiệm kỳ lên thứ 46 vào cuối nhiệm kỳ. Chỉ số phát triển con người tăng 22 bậc.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đứng thứ 44/139 quốc gia, đứng thứ 3 trong ASEAN. Chỉ số ứng dụng AI xếp thứ 6/40 quốc gia được xếp hạng. Quy mô thương mại chúng ta thuộc 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, hơn 850 tỷ USD xuất nhập khẩu hàng năm.

Về bình đẳng giới, nước ta xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 15 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Môi trường kinh doanh được các tổ chức xếp hạng quốc tế đánh giá đứng thứ 59/176 nền kinh tế và xu hướng tự do kinh tế đang được cải thiện tốt dần lên.

Về chất lượng đào tạo nghề tăng 8 bậc, trong ASEAN chỉ đứng sau Singapore. Về Chính phủ điện tử, xếp thứ 50 trên gần 200 quốc gia.

Những thành công đó là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, của toàn hệ thống chính trị và cũng là nỗ lực của các bộ, ngành, của Chính phủ, của Đảng ủy Chính phủ, của nền hành chính.

Một điểm nhấn nữa của Đại hội được Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề cập là Đại hội đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định phương hướng rõ ràng, mạch lạc, mục tiêu có khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Nhấn mạnh đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới, “các chỉ tiêu rất tham vọng,” những nhiệm vụ, giải pháp hết sức toàn diện, rõ ràng, Phó Thủ tướng cho rằng, nhìn vào chương trình hành động thấy rõ con đường chúng ta phải làm, rõ nhiệm vụ phải làm, có thể hình dung được đất nước ta cuối nhiệm kỳ khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và có tăng trưởng như trên.

Xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế này. Đây là những việc phải làm có hiệu quả, phải khắc phục cho bằng được.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức diễn ra trong nhiều năm, nhân dân chờ đợi hoài rồi, như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn và thực tế mấy ngày hôm nay còn đặt ra câu chuyện đê điều ở phía Bắc. Đây cũng là điều trong bài phát biểu Tổng Bí thư nêu ra và phải giải quyết trong nhiệm kỳ,” nêu rõ điều này, Phó Thủ tướng tin tưởng khi chúng ta đã nhìn ra vấn đề và có giải pháp, có quyết tâm thì sẽ có lời giải và sẽ giải quyết được.

Cũng theo Phó Thủ tướng, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm. Sự chuẩn bị cũng đã rất đầy đủ. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Chính phủ cũng đã bám sát tinh thần dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các giải pháp đột phá, tư duy mới, chủ trương mới, phong cách làm việc mới cũng đã được đề cập. Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, tư duy về những nhiệm vụ đột phá là rất rõ ràng. Một loạt các nhiệm vụ mà khi thực hiện được thì chắc chắn nhiệm kỳ sẽ thành công.

Nhắc đến lưu ý của Tổng Bí thư là phải tập trung vào tổ chức bộ máy và con người, Phó Thủ tướng cho biết Đảng ủy Chính phủ phải xây dựng được đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, vừa chuyên nghiệp, vừa tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, vừa bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm; tin tưởng, chuẩn bị tốt đội ngũ thì sẽ thành công, và việc chuẩn bị đội ngũ này là trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng Bộ lựa chọn, đánh giá

Phó Thủ tướng cũng nhắc lại điều căn dặn của Tổng Bí thư: Chủ trương, đường lối đã tốt, quyết tâm đã lớn, tư duy đã đổi mới, phương pháp công tác đã rõ, vấn đề còn lại là tổ chức bộ máy làm sao cho thật tốt.

“Đại hội đã thành công rất rực rỡ trong hội trường, nhưng nghị quyết của Đại hội thực sự thành công phải là 5 năm sau, khi chúng ta kiểm đếm những việc đã làm, biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực cuộc sống, thành tăng trưởng kinh tế, thành cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thì khi đó chúng ta mới thực sự là thành công của kỳ Đại hội này,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

