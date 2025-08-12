Israel bác các quyết định bổ nhiệm của Tổng tham mưu trưởng quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 12/8 đã công khai chỉ trích Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, vì đã tiến hành thảo luận và thực hiện việc bổ nhiệm, điều chuyển một loạt vị trí cấp cao trong quân đội mà không có sự tham vấn hay phối hợp trước với ông.

Trong số các vị trí được thay đổi có 7 chỉ huy sư đoàn cùng các chỉ huy mới của Binh chủng Thiết giáp và Công binh.



Theo quy định hiện hành, mọi vị trí cấp cao trong IDF - bao gồm các chức vụ mang cấp bậc chuẩn tướng trở lên - đều phải có sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng.



Các nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Katz cho biết, ông Zamir đã không thông báo hay tham khảo ý kiến Bộ trưởng trước khi tiến hành các cuộc điều chuyển này. Do đó, ông Katz quyết định sẽ không phê duyệt các đề xuất bổ nhiệm.



Đáp lại động thái trên, phía IDF đã công bố danh sách chi tiết các nhân sự mới được đề xuất cho các vị trí cấp cao trong đợt điều chuyển lần này.



Trong tuyên bố được văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng công bố, ông Katz nhấn mạnh: “Cuộc thảo luận nhân sự do ông Zamir tổ chức đã được thực hiện trái với chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng và không hề có sự phối hợp hay thống nhất trước, vi phạm quy trình đã được thiết lập… Tổng tham mưu trưởng sẽ phải phối hợp với Bộ trưởng trong các cuộc thảo luận nhân sự như vậy trong tương lai.”



Người phát ngôn IDF cũng đưa ra tuyên bố sau đó, xác nhận rằng các quyết định bổ nhiệm được công bố đều cần sự phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng.



Căng thẳng giữa Tổng tham mưu trưởng Zamir và chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kéo dài suốt hai tuần qua, liên quan đến các bước tiếp theo trong chiến dịch quân sự tại Gaza, với mục tiêu giải cứu các con tin còn lại và đánh bại Hamas.



Truyền thông Israel đưa tin ông Zamir phản đối kế hoạch được Nội các an ninh thông qua hôm 8/8 về việc kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza – khu vực đông dân nhất của vùng lãnh thổ.

Thay vào đó, ông Zamir được cho là ủng hộ phương án bao vây thành phố lớn nhất Gaza, thay vì tiến hành kiểm soát toàn diện.



Hiện quân đội Israel đã kiểm soát khoảng 75% lãnh thổ tại Gaza - nơi bị tàn phá nặng nề sau 22 tháng xung đột./.

