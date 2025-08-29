Israel: Gaza chính thức được xem là khu vực chiến sự toàn diện

Cuộc tấn công tổng lực của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào thành phố Gaza dường như sắp bắt đầu, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 2 năm tại Dải Gaza.

IDF tuyên bố từ 10h ngày 29/8 (theo giờ địa phương, tức 14h cùng ngày theo giờ Việt Nam), thành phố Gaza chính thức được xem là “khu vực chiến sự toàn diện." Điều này đồng nghĩa với việc mọi biện pháp bảo vệ đặc biệt mà IDF áp dụng với các tổ chức nhân đạo quốc tế trong khu vực này cũng bị dỡ bỏ.

Trong khi các lệnh ngừng bắn giới hạn vẫn được duy trì tại khu vực al-Muwasi và một số vùng thuộc miền Trung và Nam Gaza, việc dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ nhân đạo tại thành phố Gaza có thể báo hiệu cuộc tấn công đang cận kề.

Suốt nhiều ngày qua, IDF đã liên tục phát thông báo yêu cầu dân thường sơ tán khỏi thành phố Gaza, tuy nhiên hiệu quả đạt được là rất hạn chế.

Quân đội Israel cho biết trong những ngày gần đây đã tăng cường chiến dịch tấn công trên bộ tại nhiều khu vực ở Gaza, nhằm vào hàng chục mục tiêu được cho là liên quan đến phong trào Hamas.

Lữ đoàn thiết giáp 188 đã tiến sâu vào thành phố Khan Yunis, kiểm soát trục Magen Oz - tuyến hành lang chiến lược nối phía Đông và Tây thành phố. Quân đội cũng xác nhận đã hạ sát Mahmoud al-Aswad - một thủ lĩnh phụ trách an ninh của Hamas tại Dải Gaza.

Phát ngôn viên IDF, ông Avichay Adraee, tuyên bố chiến dịch tấn công thành phố Gaza đã bắt đầu và sẽ được “đẩy mạnh với lực lượng lớn” nhằm loại bỏ hoàn toàn Hamas “về mặt quân sự và chính trị." Ông cho biết Israel “không chờ đợi thêm nữa” và sẽ tiến hành các đòn đánh mạnh vào Hamas - tổ chức hiện đã chuyển sang chiến tranh du kích.

IDF cũng thông báo chấm dứt các lệnh ngừng bắn tạm thời trong khung giờ từ 10h đến 20h tại thành phố Gaza - thời gian vốn được dùng để đưa lương thực và hàng cứu trợ vào khu vực này.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo đang lên kế hoạch di dời dân thường khỏi Thành phố Gaza, với ước tính khoảng 1 triệu người đang sinh sống tại khu vực này.

Truyền thông phương Tây cho biết các gia đình Palestine tiếp tục di tản về phía Nam bằng ôtô, xe tải chất đầy đồ đạc. Trong khi đó, các chuyên gia nhân đạo của Liên hợp quốc nhấn mạnh hệ thống phân phối lương thực hiện nay đang sụp đổ và kêu gọi khẩn cấp khôi phục 200 điểm phát lương thực.

Liên hợp quốc cảnh báo việc mở rộng chiến dịch quân sự tại Thành phố Gaza sẽ gây ra “hậu quả kinh hoàng” đối với dân thường - những người vốn đã kiệt quệ, suy dinh dưỡng và không còn chỗ ở an toàn.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc cho biết các đội ngũ của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ (NGO) sẽ vẫn tiếp tục hoạt động tại Gaza, song nhấn mạnh cần có sự hỗ trợ và đảm bảo an toàn để thực hiện công tác cứu trợ.

Trước đó, ngày 28/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình tại Gaza, gọi đây là “một chuỗi kinh hoàng không hồi kết," đồng thời cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng chỉ trong 1 ngày trong các cuộc không kích và nổ súng. Theo cơ quan dân phòng Gaza, ít nhất 6 người bị bắn chết khi đang chờ nhận hàng cứu trợ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận quân đội đã tìm thấy thi thể một con tin và phần thi thể của một người khác.

Một trong số đó được xác định là Ilan Weiss - công dân Israel bị thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 tại Kibbutz Be’eri. Gia đình của Weiss - vợ và con gái ông, từng bị bắt làm con tin và được trả tự do vào tháng 11/2023./.

