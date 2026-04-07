JPMorgan: Giá xăng tại Mỹ có nguy cơ chạm mốc 5 USD/gallon

Giá xăng trên toàn nước Mỹ có nguy cơ chạm mốc 5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) nếu tình hình giao thông qua eo biển Hormuz, điểm nóng trong cuộc xung đột tại Iran, tiếp tục đình trệ.

Tình hình đang trở nên đặc biệt căng thẳng khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục không kích vào các hệ thống cầu đường và cơ sở hạ tầng của Iran, trừ khi nước này chấp thuận thỏa thuận và mở cửa lại eo biển này trước 20h00 ngày 7/4 (giờ Mỹ).

Trong bản lưu ý gửi khách hàng mới đây, hai chuyên gia phân tích Joyce Chang và Natasha Kaneva từ ngân hàng JPMorgan cảnh báo đến nay, giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã nhích sát mốc 4 USD/gallon.

Tuy nhiên, nhóm phân tích hàng hóa nhận thấy nguy cơ mức giá này sẽ vượt 5 USD/gallon nếu eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến giữa tháng 4/2026. Mức 5 USD/gallon sẽ đánh dấu kỷ lục giá xăng cao nhất tại Mỹ kể từ tháng 6/2022, thời điểm giá nhiên liệu đạt đỉnh gần 5,02 USD/gallon.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc trong ngày 6/4 đã tăng lên gần 4,12 USD/gallon, cao hơn khoảng 0,80 USD so với tháng trước.

Riêng tại khu vực Bờ Tây, người tiêu dùng đang phải gánh chịu mức giá chênh lệch lớn hơn nhiều. Các yếu tố như thuế phí cao, công suất lọc dầu hạn chế và việc phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, một phần lớn đến từ châu Á, đã đẩy giá xăng tại California lên mức 5,92 USD/gallon trong ngày 6/4.

Các thành phố như San Francisco thậm chí đã ghi nhận mức giá 6 USD/gallon tại trạm bơm, trong khi giá dầu diesel tại bang California cũng lập kỷ lục mới với 7,68 USD/gallon.

Nhóm phân tích của JPMorgan ước tính, giá xăng tăng trung bình 10 xu người Mỹ phải chi thêm 12 tỷ USD mỗi năm.

Đáng chú ý, khoản chi phí tăng lên này sẽ “nuốt chửng” phần lớn, thậm chí toàn bộ lợi ích về thuế mà người dân kỳ vọng nhận được từ Đạo luật “To và Đẹp” của chính quyền Tổng thống Trump.

Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, nếu đà tăng giá xăng hiện tại kéo dài đến hết năm nay, sức mua của người tiêu dùng Mỹ sẽ bốc hơi khoảng 100 tỷ USD.

Trên thị trường toàn cầu, các nhà nghiên cứu hàng hóa cảnh báo tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang lan rộng. Một số quốc gia châu Á nhỏ hơn đã phải ghi nhận tình trạng mất điện, cắt giảm chuyến bay và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã vọt lên trên 112 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giao tháng 6/2026 vượt 109 USD/thùng, ngay sau khi xuất hiện thông tin Iran từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất từ phía Mỹ.

Đáng chú ý, giá giao ngay của các lô dầu Brent Biển Bắc mới đây đã vượt ngưỡng 140 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008, phản ánh tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng trên toàn thế giới.

Giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Nguyên nhân trực tiếp là do Iran liên tục chặn đường di chuyển của các tàu hàng có liên hệ với Mỹ và Israel./.

