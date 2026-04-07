Giá dầu Brent vượt mức 111 USD/thùng khi Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Giá dầu thô thế giới bật tăng trong phiên giao dịch ngày 6/4, sau khi phía Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn và đối mặt với tối hậu thư quân sự mới từ phía Mỹ.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,2% lên mức 110,42 USD/thùng vào rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm đỉnh 111,68 USD/thùng trong phiên này. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,4% lên mức 113,07 USD/thùng.

Thị trường năng lượng biến động mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận nước này đã từ chối đề xuất ngừng bắn do các bên trung gian đưa ra. Thay vào đó, phía Iran nhấn mạnh yêu cầu về một giải pháp chấm dứt xung đột vĩnh viễn và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề xuất của phía Iran là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu.

Phía Mỹ đã đưa ra tối hậu thư buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz vào ngày 7/4, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công quân sự toàn diện nhằm vào hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Những diễn biến trên làm gia tăng rủi ro địa chính trị, đồng thời dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung nếu tuyến vận tải huyết mạch qua khu vực Trung Đông không sớm được khôi phục.

Về phía nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) đã nhất trí tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích nhận định mức tăng này chủ yếu chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, phần lớn lượng dầu thô bổ sung sẽ khó có thể tiếp cận thị trường ngay lập tức do những điểm nghẽn về logistics khi eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa./.

