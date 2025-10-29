Xã hội

Kè biển Duy Nghĩa bị sóng đánh sập, Sư đoàn 315 ứng cứu khẩn trong mưa lũ

Mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường và sóng lớn đã khiến tuyến kè biển tại xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân dọc sông Thu Bồn.

Bờ kè biển Duy Nghĩa bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: CTV Khánh Tuân)
Bờ kè biển Duy Nghĩa bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: CTV Khánh Tuân)

Sáng 29/10, Sư đoàn 315 đã cơ động lực lượng đến xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) phối hợp cùng địa phương gia cố tuyến kè biển bị sóng đánh sập, bảo vệ an toàn cho khu dân cư ven sông Thu Bồn.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 29/10, người dân phát hiện sóng lớn đánh sập một đoạn kè, nước biển tràn sâu vào đất liền, khoét mạnh vào bờ, tạo dòng chảy xiết. Trước nguy cơ sạt lở lan rộng, chính quyền xã Duy Nghĩa đã khẩn cấp đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục.

Ngay sau đó, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cơ động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân tổ chức gia cố. Các chiến sĩ khẩn trương vá lại những vị trí bị vỡ, dùng hàng trăm bao cát và đá để chặn nước, củng cố bờ kè trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh.

vnp-satlokeduynghia02.jpg
vnp-satlokeduynghia03.jpg
Sư đoàn 315 huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân khẩn trương gia cố tạm vị trí sạt lở của tuyến kè biển Duy Nghĩa. (Ảnh: CTV Khánh Tuân)

Cùng thời điểm, chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tạm thời cấm người dân lưu thông qua đoạn kè bị sập, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân có nguy cơ cao ra khỏi khu vực xung yếu.

Trước đó, chiều 28/10, Sư đoàn 315 cũng đã điều động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị đến xã Duy Nghĩa để hỗ trợ ứng phó mưa lũ. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được triển khai, các lực lượng tiếp tục túc trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó khi thời tiết có diễn biến xấu./.

