Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt và vượt các mục tiêu được giao đến hết năm 2025.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 79,3%/ chỉ tiêu 80%, tăng 10,6% so với cuối năm 2021; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới nâng cao là 42,4%/ chỉ tiêu 40%, tăng hơn 5 lần so với cuối năm 2021; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 12,3%/ chỉ tiêu 10%, tăng hơn 17 lần so với cuối năm 2021.

Tỷ lệ đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới là 51%/ chỉ tiêu 50% (tăng 53% so với cuối năm 2021); tỷ lệ huyện nông thôn mới nâng cao là 20%/ chỉ tiêu 20% (tại thời điểm cuối năm 2021 chưa có huyện nông thôn mới nâng cao).

Cả nước có 12 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.