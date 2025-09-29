Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy khí Metan tại mỏ than ở Quảng Ninh

Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký ban hành Công điện số 177/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cháy khí Metan tại Công ty Than Dương Huy-TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Công điện nêu, vào lúc 10 giờ 35 ngày 28/9/2025, tại Công ty Than Dương Huy-TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm tử vong 3 công nhân. Nguyên nhân sơ bộ xác định ban đầu do xảy ra sự cố về khí Metan.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát, nắm tình hình để xử lý kịp thời.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định; chủ động rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất./.

