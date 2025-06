Khởi tố thêm 2 đối tượng vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

Liên quan đến vụ án sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai đối tượng gồm Huỳnh Đức Đạt (sinh năm 1990, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nhân viên Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) và Đỗ Huy Bình (sinh năm 1980, ngụ phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ETS Việt Nam.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Huỳnh Đức Đạt đã có hành vi vi phạm không đảm bảo công bằng, minh bạch trong quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại T&C Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 23 tỷ đồng.

Đỗ Huy Bình là người trực tiếp ký hồ sơ kỹ thuật, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại T&C Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Huy Bình. (Ảnh: Trọng Nguyễn/TTXVN phát)

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Bá Phúc (sinh năm 1961) và Ngũ Thế Nghĩa (sinh năm 1984) cùng ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều; Nguyễn Hữu Khoa (sinh năm 1977, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng), thành phố Cần Thơ.

Theo điều tra, Huỳnh Bá Phúc là Giám đốc Công ty và Ngũ Thế Nghĩa là Trưởng phòng Quản lý dự án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo lợi thế cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư thương mại T&C Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với Nguyễn Hữu Khoa (nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình), trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Khoa đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là diễn biến mới liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Quốc Nam và các bị can bị khởi tố có liên quan trực tiếp đến gói thầu mua sắm máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng, giá hơn 48,7 tỷ đồng cho Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 23,4 tỷ đồng./.

