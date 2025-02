Ngày 28/2, tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Long An đã diễn ra lễ công bố quyết định, bàn giao một số nhiệm vụ từ các sở, ngành sang Công an tỉnh.

Quảng Ninh: Không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ trống địa bàn sau sắp xếp

Tại lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Công an tỉnh và các quyết định về việc điều động lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sau sắp xếp khẩn trương ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, bám sát địa bàn cơ sở, tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ trống địa bàn.

Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế, quy định và các phương án, hướng dẫn triển khai các mặt công tác Công an theo lĩnh vực, hệ lực lượng, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới và chủ động phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị theo hướng “rõ người,” “rõ việc,” “rõ trách nhiệm” để phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2025, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp các Sở Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tổ chức ký bàn giao 5 chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về: an toàn thông tin mạng, thực hiện bảo đảm an ninh hàng không, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Việc bàn giao các nhiệm vụ trên theo nguyên tắc: bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý, hệ thống phương tiện kỹ thuật, một phần nhân sự theo chỉ đạo của Bộ Công an và các bộ, ngành. Quá trình bàn giao không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh; Quyết định điều động đối với 63 lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương. Các cán bộ, lãnh đạo đều được điều động phù hợp với nguyện vọng, năng lực công tác, phấn khởi, quyết tâm cao nhận nhiệm vụ.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An và Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh ký biên bản bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Long An: Bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Long An tổ chức bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an tỉnh.

Hiện, trên địa bàn Long An có 7 trung tâm sát hạch lái xe gồm: 1 trung tâm sát hạch lái xe loại 1 (sát hạch lái xe các hạng B1 số tự động B1, B2, C, D và E) và 6 trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (chỉ sát hạch lái xe hạng A1). Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho học viên các cơ sở đào tạo, đảm bảo các kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Để việc chuyển giao nhiệm vụ được kịp thời, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động sát hạch và cấp Giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Long An tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, cho biết Sở tiếp tục cử cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp quy trình hỗ trợ đơn vị, cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Qua đó, giúp lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện thành thạo nhiệm vụ chuyên môn, thao tác, khai thác, sử dụng, vận hành hệ thống phần mềm quản lý, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại Giấy phép lái xe, cấp Giấy phép lái xe quốc tế trực tiếp và trực tuyến nhanh, đạt hiệu quả cao hơn.

Việc bàn giao trên nhằm thực hiện Đề án số 25-ĐA/TU (ngày 17/1/2025) của Tỉnh ủy Long An về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Đề án xác định phương án: chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Sở Giao thông Vận tải sang Công an tỉnh./.

