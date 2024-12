Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa to trong tháng 12

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 27-29 độ C; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.