Ký kết vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG và Khu bến cảng Cà Ná

Ký kết vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG và Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1

Chiều 10/4, tại khu du lịch Anara Bình Tiên (xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Liên danh Trung Nam-Sideros River tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và ký kết hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná, với tổng vốn trên 60.000 tỷ đồng.

Lễ ký kết được tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; đại diện Liên danh Trung Nam-Sideros River và các doanh nghiệp liên quan trong và ngoài nước.

Lễ ký kết nhằm hiện thực hóa các định hướng tại Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 về điều chỉnh quy hoạch này.

Đây cũng là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo phương án đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện 8 theo tinh thần phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nơi được chọn xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná (xã Cà Ná). (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đối với Khánh Hòa, dự án không chỉ là một dự án nguồn điện quy mô lớn mà còn góp phần hình thành nền tảng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng gắn với ngành năng lượng.

Việc triển khai dự án LNG Cà Ná tạo điều kiện để mở rộng chuỗi giá trị năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tạo ra lợi thế của một HUB LNG (kho cảng LNG trung tâm) cho khu vực miền Trung và miền Nam với lợi thế cảng nước sâu và nền địa chất ổn định. Từ đó, từng bước định hình một “thủ phủ” công nghiệp, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, một Trung tâm dịch vụ công nghiệp năng lượng tái tạo, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo toàn cầu.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná được quy hoạch với quy mô gồm 1 nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, công suất 1.500MW, dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia; hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất từ 1-1,2 triệu tấn LNG/năm; 1 bồn chứa 220.000m3; 1 bến cảng nhập khí LNG; đê chắn sóng phía Đông dài 2.400m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ phục vụ vận hành dự án.

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước của dự án trên 139ha; trong đó diện tích phần đất trên 28ha và phần mặt nước trên 111ha. Tổng chi phí thực hiện dự kiến 57.385 tỷ đồng.

Tiến độ đầu tư được xác định theo mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào vận hành trong năm 2030.

Ký kết hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná giữa Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với vốn huy động 3.000 tỷ đồng cũng đã được ký kết, cam kết giải ngân trước 30/6/2027.

Đây là cam kết cho thấy chiến lược đầu tư bền vững và tầm nhìn dài hạn của Tổ hợp năng lượng-Cảng Logistic-Khu công nghiệp xanh do Trungnam thực hiện.Cảng biển tổng hợp Cà Ná là cảng biển nước sâu có thể phát triển để tiếp nhận tàu từ 300.000-500.000 tấn.

Bên cạnh đó hình thành khu logistics vận chuyển bằng đường bộ, cao tốc, đường sắt trong tương lai. Và HUB - điểm tập kết đa chức năng phục vụ xuất nhập khẩu trung chuyển cho lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện gió, điện gió ngoài khơi, dịch vụ cảng biển cho hàng hóa siêu trường siêu trọng tại khu vực.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam - cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp nội địa trong các dự án trọng điểm của khu vực và của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW và chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Dự án không những cung cấp nguồn điện nền ổn định cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt điện năng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về việc giảm dần điện than và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, dự án sẽ tạo động lực to lớn trong tổ hợp Công nghiệp-Cảng biển-Năng lượng tại khu vực phía Nam tỉnh. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Với tầm vóc và ý nghĩa quan trọng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn dự án phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phương pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt nhất và tổ chức thực hiện hiệu quả nhất. Đây chính là trách nhiệm lớn của các bên có liên quan; qua đó để dự án về đích đúng tiến độ trước năm 2031, ông Trịnh Minh Hoàng nêu rõ./.

