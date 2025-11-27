Kỳ vọng Fed hạ lãi suất vẫn đang tiếp sức cho giá vàng

Giá vàng thế giới dao động quanh mức cao nhất trong hơn một tuần trong phiên 26/11, trước kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Vào lúc 1 giờ 55 phút sáng ngày 27/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên mức 4.162,99 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 14/11. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên với mức tăng 0,6%, đạt 4.165,20 USD/ounce.

Ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex, cho biết, giá vàng tăng bất chấp việc chỉ số đồng USD vẫn giữ ở mức ổn định, cho thấy trọng tâm của thị trường đã chuyển dịch từ đồng USD sang khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Khả năng Fed hạ lãi suất được củng cố khi thị trường lao động vẫn đang chật vật để tạo ra đủ việc làm cho người thất nghiệp trong bối cảnh những bất ổn kinh tế vẫn còn kéo dài.

Bên cạnh đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ cũng suy yếu trong tháng 11 do các hộ gia đình ngày càng lo ngại về vấn đề việc làm và triển vọng tài chính. Những dữ liệu này được công bố ngay sau hàng loạt bình luận ủng hộ việc hạ lãi suất từ các nhà hoạch định chính sách của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá có tới 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, tăng mạnh so với mức dự báo 30% của một tuần trước đó.

Bên cạnh đó là những thông tin về khả năng sớm có đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed, với ứng cử viên sáng giá là ông Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Hassett từng bày tỏ quan điểm rằng lãi suất nên thấp hơn mức hiện tại.

Đây là những diễn biến có lợi cho vàng, vì loại tài sản không sinh lãi này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.Triển vọng của vàng vẫn được đánh giá tích cực, khi hầu hết các bộ phận nghiên cứu của các ngân hàng đều dự báo giá vàng sẽ vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce vào năm 2026.

Deutsche Bank đã nâng mức dự báo giá vàng năm 2026 từ 4.000 USD lên 4.450 USD/ounce, với lý do dòng vốn đầu tư đang ổn định trở lại và nhu cầu mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Về các kim loại quý khác, phiên này, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 53,12 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,2% đạt 1.571,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 26/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên sáng./.

