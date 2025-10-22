Lâm Đồng sẽ thay lãnh đạo nếu Quốc lộ 28B tiếp tục chậm tiến độ

Cùng đoàn công tác kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B vào ngày 22/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh dự án này không phải là tuyến đường quá dài (68km), tuy nhiên việc triển khai thi công quá chậm.

Nếu không đáp ứng được kỳ vọng của người dân và thời gian tới vẫn chậm, không đạt tiến độ đề ra thì bắt buộc phải thay lãnh đạo, người đứng đầu các sở, ngành, ban quản lý, kể cả nhà thầu thi công và chủ đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận xét tiến độ triển khai các hạng mục còn quá chậm. Các nhà thầu thi công thiếu phương tiện, thiếu nhân lực và không tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng được bàn giao nhưng vẫn không có công nhân thi công, chưa triển khai phương tiện thi công kịp thời. Do đó, các nhà thầu thi công cần có sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi làm việc về đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ông Hồ Văn Mười lưu ý các đơn vị phải phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trong thời gian tới; đặc biệt việc xây dựng kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng từng việc, từng mốc thời gian cụ thể để hoàn thành dự án. Các đơn vị phải đặt quyết tâm cao nhất và bằng mọi giá phải hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, đến ngày 22/10, giải phóng mặt bằng dự án còn 6/68km (khoảng 9%) chưa bàn giao. Hiện còn 6km tập trung ở địa bàn xã Lương Sơn gồm 12 đoạn tuyến dài 5,968km chưa bàn giao mặt bằng để thi công và 100m ở xã Tà Hine.

Lũy kế tổng diện tích mặt bằng đã bàn giao cho nhà thầu (các trường hợp đã chi trả tiền bồi thường và các trường hợp vận động bàn giao mặt bằng trước) được 888/980 trường hợp (đạt 90,5%) với tổng diện tích 65,35/68,5 ha (đạt 95,3%).

Còn 92 trường hợp chưa đồng ý bàn giao trước mặt bằng với tổng diện tích 3,24ha (xã Tà Hine 1 hộ, xã Sông Lũy 1 hộ và xã Lương Sơn 90 hộ).

Đơn vị thi công gấp rút hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã Phan Sơn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng - cho biết qua kiểm tra thực tế hiện dự án còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di dời. Do đó, chưa thể triển khai thi công đồng bộ.

Cụ thể, chưa hoàn chỉnh di dời hệ thống cấp nước, các đơn vị đã thực hiện di dời 8.021/12.021m đường ống cấp nước, còn 4.000m chưa thi công do vướng mặt bằng, các hộ dân chưa được bồi thường nên chưa đồng ý cho thi công.

Các đơn vị đã triển khai thi công di dời phần điện trung thế, hệ thống chiếu sáng với tổng số lượng trụ điện phải di dời là 143 trụ, đã di dời 103/143 trụ…

Báo cáo của Ban Quản lý dự án 5 (đơn vị quản lý dự án) cho thấy giá trị thực hiện dự án đến nay đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng; trong đó cấp phối đá dăm được 44/62km, thảm bêtông nhựa được 37/62km.

Đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn chân đèo Đại Ninh, địa bàn xã Phan Sơn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tiến độ thi công của dự án còn chậm, ngoài nguyên nhân bàn giao mặt bằng chậm, còn có nguyên nhân chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung thiết bị, vật tư, vật liệu thi công tại những đoạn đã bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn.

Do khối lượng dự án còn rất lớn (khoảng 45% giá trị hợp đồng), trong khi thời gian còn lại để thi công hoàn thành dự án chỉ còn 4 tháng, Ban Quản lý dự án 5 yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các đoạn đã có mặt bằng.

Các địa phương sớm thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ dự án (hiện nay xã Tahine và Ninh Gia chưa phê duyệt phương án bồi thường) để có cơ sở chi trả tiền cho các hộ dân, tạo sự đồng thuận và lan toả trong nhân dân; nếu mặt bằng được bàn giao trong tháng 11/2025 thì công trình sẽ triển khai đảm bảo tiến độ.

Đơn vị triển khai thi công cầu cạn mở rộng các khúc cua đèo dốc trên đèo Đại Ninh, thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 28B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Quốc lộ 28B là 1 trong các trục đường ngang quan trọng kết nối Quốc lộ 1A, đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết với Quốc lộ 20; kết nối vùng kinh tế ven biển với trung tâm hành chính, các khu du lịch trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đề ra là cấp thiết nhằm phục vụ nhu cầu giao thông đi lại của người dân và khách du lịch, nhất là trong thời gian tới sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động để thực hiện việc nâng cấp (dự kiến tháng 3/2026).

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B với chiều dài khoảng 68km, diện tích giải phóng mặt bằng 68,5ha, khởi công tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, do đó tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.

