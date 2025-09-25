Hàng loạt các dự án giao thông lớn bị chậm tiến độ do năng lực nhà thầu

Hàng loạt các dự án giao thông bị chậm tiến độ do công tác bàn giao mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng thì một số dự án chậm do năng lực của nhà thầu.

Ngoài ra, việc triển khai các gói thầu hệ thống điều hành giao thông, thu phí và kiểm soát tải trọng xe cũng đang chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thu phí các tuyến cao tốc Bắc-Nam từ đầu năm 2026.

Năng lực nhà thầu còn yếu kém

Tại cuộc họp tiến độ và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải của Bộ Xây dựng chiều 25/9, theo ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, chậm tiến độ.

Cụ thể, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận mặt bằng tỉnh An Giang đã bàn giao đạt khoảng 95,3%; tỉnh Cà Mau bàn giao đạt 100%. Sản lượng đạt khoảng 46,44%, chậm khoảng 14,7% do một số nhà thầu thi công chậm như Công ty Hải Đăng, Thành Huy, Khánh Vĩnh,...

Dự án Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng mặt bằng bàn giao đạt khoảng 91%, sản lượng đạt khoảng 45,4%, chậm khoảng 6,7% do một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng tiến độ đã cam kết như Công ty Giao thông xây dựng số 1; Công ty Trung Trung bộ; xây dựng và cầu đường Anh Tuấn; Xây dựng Thành Phát,...

Dự án Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 68,6%, sản lượng đạt khoảng 32,8%, chậm khoảng 27,4% do một số nhà thầu huy động máy móc, thiết bị không đáp ứng yêu cầu gồm: Công ty Đông Sơn, Cienco4.

“Ngoài nguyên nhân chậm do công tác bàn giao mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng thì một số dự án chậm do năng lực của nhà thầu,” ông Tiến nêu rõ.

Bộ Xây dựng chỉ đích danh nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau là các đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, được yêu cầu hoàn thành tuyến chính vào dịp 19/12/2025.

Với các Dự án cao tốc, đặc biệt đoạn Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau và Biên Hòa-Vũng Tàu, là các đoạn cuối cùng quyết định việc hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra cũng đang bị chậm tiến độ cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công mới có thể hoàn thành năm 2025.

Nhà thầu thi công một cầu vượt qua thung lũng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đối với Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau, trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện để bù lại tiến độ đã bị chậm (do thiếu hụt nguồn cát giai đoạn đầu); Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng định kỳ tổ chức kiểm tra hiện trường để đánh giá tình hình thực hiện của các chủ thể, chủ động yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình triển khai của các đơn vị 2 tuần qua, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng nhận thấy mặc dù các đơn vị đã có chuyển biến trong việc huy động thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca kíp thi công nhưng vẫn chưa bù lại được tiến độ đã chậm, việc tổ chức triển khai thi công của nhiều đơn vị còn rất chậm (đặc biệt là các đơn vị CC1, Thi Sơn, Cienco 4, Hải Đăng).

Các đơn vị còn lại mới chỉ đạt 70-80% kế hoạch, vẫn để dồn khối lượng vào các tháng cuối nhất là một số nhà thầu còn khối lượng lớn như VNCN E&C, Bắc Trung Nam.

“Nếu lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu không quan tâm thoả đáng, có giải pháp quyết liệt để ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công ‘3 ca, 4 kíp’ ngay từ thời điểm này sẽ khó có thể hoàn thành dự án vào 19/12/2025. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần báo cáo cụ thể các giải pháp để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra,” ông Tiến cảnh báo.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sản lượng đạt khoảng 60%, chậm so với kế hoạch do năng lực tài chính một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu (Công ty 469, T&T, Trường Thành, CC1, Newsun, 487).

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, đồng thời hoàn thiện ngay các hồ sơ nội nghiệp để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã hoàn thành, nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho các nhà thầu thi công và đáp ứng tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch vốn được giao.

Nguy cơ khó thu phí cao tốc Bắc-Nam từ đầu năm 2026

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hệ thống điều hành giao thông (ITS), thu phí, kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo sớm hoàn thành và có thể thu phí từ ngày 1/1/2026, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo yêu cầu các ban quản lý dự án hoàn thành các nội dung công việc theo các mốc tiến độ cụ thể.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, hiện tiến độ triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông các Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam thuộc giai đoạn 2021-2025 còn chậm chưa đáp ứng theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Xây dựng (các gói thầu phải được khởi công vào cuối tháng 6/2025 và trong tháng 7/2025).

Đối với các Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, nếu đến hết tháng 9/2025, các gói thầu chưa hoàn thành ký kết hợp đồng và khởi công, việc hoàn thành các gói thầu này trong năm 2025 để triển khai công tác thu phí từ ngày 1/1/2026 đúng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ rất khó khăn.

Phía Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ do tính chất công nghệ mới, phức tạp, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chưa có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong việc triển khai hệ thống ITS, dẫn đến còn lúng túng, đặc biệt trong việc phê duyệt dự toán gói thầu thiết bị do trên thị trường có nhiều loại thiết bị có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, có sự chênh lệch lớn về giá,... dẫn đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu mua sắm thiết bị, phần mềm bị kéo dài.

Các chủ đầu tư bị động và chưa thống nhất về phương pháp xác định giá thiết bị, một số ban quản lý dự án điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thuê tư vấn để thẩm định giá thiết bị, do vậy thời gian lựa chọn nhà thầu bị kéo dài do phải lùi thời gian phát hành hồ sơ mời thầu.

Tiến độ gói thầu hệ thống điều hành giao thông (ITS), thu phí, kiểm soát tải trọng xe tại các Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam còn đang chậm. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Hiện nay, trong 6 dự án thành phần đã mở thầu, có 5 dự án thành phần đã mở túi hồ sơ tài chính, trong đó 3 dự án thành phần bị vượt giá gói thầu, phải xử lý tình huống trong đấu thầu nên các thủ tục có thể sẽ tiếp tục kéo dài.

Đối với các trường hợp vượt giá gói thầu, các ban quản lý dự án khẩn trương xác định nguyên nhân vượt giá gói thầu và xem xét, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định bảo đảm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 9/2025.

Với các Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công vào đầu tháng 10/2025; rà soát, xây dựng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết đối với từng gói thầu, từng hạng mục công việc và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành toàn bộ các gói thầu vào cuối năm 2025./.

