Lần đầu tiên một Ngoại trưởng Syria thăm Mỹ sau hơn 25 năm

Theo Reuters, Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham ngày 17/9 (giờ địa phương) cho biết Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani sẽ tới Washington để thảo luận với các nghị sỹ Mỹ về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt còn lại đối với Syria.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Syria tới Washington trong hơn 25 năm và diễn ra sau phát biểu cùng ngày của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa rằng các cuộc đàm phán giữa Syria và Israel nhằm đạt một thỏa thuận an ninh có thể sẽ có kết quả sớm “trong những ngày tới.”

Ông Graham cho biết thêm ông và một số thượng nghị sỹ khác sẽ gặp Ngoại trưởng vào ngày 18/9 để thảo luận việc dỡ bỏ vĩnh viễn một số lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định ông sẽ ủng hộ việc hủy bỏ các lệnh trừng phạt nếu Syria chính thức tiến tới một thỏa thuận an ninh mới với Israel và tham gia liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Dự kiến, Ngoại trưởng Shibani sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 19/9.

Syria và Israel hiện đang đàm phán để đạt một thỏa thuận mà Damascus kỳ vọng sẽ đảm bảo chấm dứt các cuộc không kích của Israel cũng như việc rút binh sỹ Israel ra khỏi miền Nam Syria.

Washington đang thúc giục Syria đạt thỏa thuận trước khi các lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York./.

Mỹ dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt được áp dụng từ năm 1979 đối với Syria Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt của nước này đối với Syria, vốn được áp dụng kể từ năm 1979.