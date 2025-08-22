Lào công nhận Di tích Lịch sử cấp quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào”

Ngày 22/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đã cùng tham dự Lễ công nhận “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào” là Di tích Lịch sử Quốc gia Lào, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào và các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam và Lào.

Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đoàn chuyên viên Lào-Việt Nam, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đã báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng hồ sơ khoa học Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có chung lý tưởng, truyền thống đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước, tháng 12/960, Trung ương Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) đã nhất trí với Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khảo sát và xây dựng tuyến đường vận tải chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào.”

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào không chỉ có vai trò là tuyến đường vận tải chiến lược về quân sự, hậu cần mà còn là một căn cứ chiến lược góp phần giúp đỡ quan trọng giữa hai bên, trở thành tuyến đường liên minh chiến đấu và đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào còn là tuyến đường phục vụ cho chiến trường chung của ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia.

Từ vai trò và tầm quan trọng đó, Đảng, Chính phủ Lào và Việt Nam đã thống nhất giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng hai nước cử đoàn chuyên viên phối hợp đi khảo sát, thu thập thông tin các di tích lịch sử dọc tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào từ năm 2023-2024.

Đoàn chuyên viên hai bên đã khảo sát 18 điểm thuộc 7 tỉnh của Lào. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như một số đoạn di tích không còn nguyên vẹn và thay đổi theo thời gian, nhưng đoàn chuyên viên của hai bên đã thu thập được nhiều thông tin để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng thành bộ hồ sơ khoa học Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào.

Bộ Văn hóa và du lịch Lào trao “Bằng công nhận Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào” là Di tích lịch sử cấp quốc gia Lào cho Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chuyên gia Cục Di sản kiểm tra về nội dung của bộ hồ sơ khoa học, ngày 16/12/2024, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (nay là Bộ Văn hóa và Du lịch) đã ký quyết định công nhận Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào.

Trung tướng Inpanphim cho biết sau khi nhận dự án này, Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục phát triển thành điểm tham quan du lịch về lịch sử để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Lào, nhất là thế hệ trẻ, được tìm hiểu, học tập và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt hai nước; học tập giá trị sáng tạo về mặt khoa học, nghệ thuật quân sự chiến lược và chiến thuật của hai quân đội để phát triển và áp dụng cho phù hợp với thời đại mới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào đã trao “Bằng công nhận Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào cho Thượng tướng Vongkham Phommakon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Việc Đảng, Nhà nước Lào công nhận di tích Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử và những hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước của hai nước Việt Nam-Lào, mà còn là biểu tượng trường tồn của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đó là tài sản tinh thần vô giá, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi xanh tươi, mãi vững bền, luôn trường tồn với thời gian và luôn ở trong tim mỗi người dân hai nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào ở thủ đô Vientiane.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đi thăm và tặng quà tại Trung tâm dạy nghề phụ nữ khuyết tật thủ đô Vientiane./.

Tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào khẳng định 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của nhân dân Lào anh em.