‘Lấp lánh vàng sao’: Những ngân rung dịu dàng cuộn trào tình yêu đất nước

Dịu dàng, nữ tính nhưng thẳm sâu... đó là cách nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền thể hiện tình yêu nước của mình qua âm nhạc trong album “Lấp lánh vàng sao” ra mắt ngày 19/8 tại Hà Nội.

“Với tôi, âm nhạc Cách mạng gắn liền với vận mệnh dân tộc. Tôi tha thiết với từng giai điệu của Tổ quốc, và vẽ lòng yêu nước bằng thanh âm của tiếng vĩ cầm. Hòa mình vào muôn người, tôi đã nhìn thấy non sông một dải, lấp lánh vàng sao,” nghệ sỹ trải lòng.

Album là lời tri ân sâu nặng mà Trịnh Minh Hiền gửi tới các cựu chiến binh - cả những người đang sống và những người đã hóa thành bất tử đồng thời gửi gắm niềm tin về một tương lai ngẩng cao đầu của các thế hệ tiếp nối.

Đây là một cuộc “kết nối bằng âm nhạc” - nơi những tấm gương, những câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ của giai điệu, hòa quyện giữa chất cổ điển và hơi thở đương đại. Qua đó, Trịnh Minh Hiền không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật của nhạc Cách mạng - kho tàng vô giá của âm nhạc Việt Nam - mà còn đặt ra một kim chỉ nam cho thế hệ sáng tác mới, để âm nhạc luôn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại.

Album "Lấp lánh vàng sao" của nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền.

Album “Lấp lánh vàng sao” gồm 9 tác phẩm, trong đó có 8 bản hòa tấu tiêu biểu thuộc dòng nhạc Cách mạng được nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền chuyển soạn riêng cho violin.

Từ miền trung du thân thương trong “Quê em” đến Thủ đô hào hoa trong “Người Hà Nội,” từ “Quảng Bình quê ta ơi” đến cao nguyên đại ngàn trong “Cô gái vót chông,” từ miền Nam bất khuất (“Biết ơn chị Võ Thị Sáu”) đến chiến trường khốc liệt (“Bài ca bên cánh võng”), từ hình ảnh vị Cha già trong liên khúc “Bài ca Hồ Chí Minh” đến ngày “Đất nước trọn niềm vui” - mỗi giai điệu là một lát cắt sống động của lịch sử, là ký ức chung của cả dân tộc.

Đặc biệt, album còn có một ca khúc mới “Biển sóng” viết về người lính Trường Sa, do chính nghệ sỹ, nhạc sỹ Trịnh Minh Hiền sáng tác.

Album được phát hành trên 58 nền tảng số tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, như một món quà nghệ thuật gửi tới công chúng nhân dịp trọng đại của đất nước.

Cùng với album này, nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền chính thức ra mắt MV “Người Hà Nội” được thực hiện bởi đạo diễn người Italy - Gianmarco Maccabruno Giommetti, cộng sự quen thuộc của Trịnh Minh Hiền trong nhiều dự án trước, đồng thời là người đề xuất ý tưởng đặc biệt cho MV kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền tốt nghiệp Thủ khoa violin tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2003. (Ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ từ đạo diễn, anh chọn hơn 60 chân dung người Hà Nội cùng hơn 30 bối cảnh độc đáo, điển hình riêng có của Hà Nội. Cả êkip đã có những ngày rong ruổi khắp thành phố để tìm được những đại diện tiêu biểu cho nếp sống Hà Nội hôm nay, cho tinh thần người Hà Nội mới, lưu giữ những hình ảnh quý giá của lớp người cũ.

Chưa dừng lại ở đó, nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền trở thành nghệ sỹ đầu tiên kết hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong một dự án MV. Sản phẩm âm nhạc mang tên “Tiến quân ca.”

Đoạn mở đầu MV có trích đăng kèm bản audio lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. Tiếp đó, MV đưa người xem vào những phòng trưng bày nghệ thuật. Người nghệ sỹ chơi đàn violin như một cầu nối giới thiệu cho khán giả những tác phẩm vô cùng quý giá của biết bao thế hệ nghệ sỹ, nghệ nhân người Việt, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia, gồm 6 tác phẩm hội họa: “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ,” “Em Thúy,” “Hai thiếu nữ và em bé,” “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc,” “Bình phong,” “Gióng”; và các tác phẩm điêu khắc “Phật bà Quan Âm,” “Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc,” “Cánh cửa chạm rồng.”

Đạo diễn Gianmarco Maccabruno Giometti cũng hợp tác trong dự án đặc biệt này./.

MV "Người Hà Nội" công chiếu vào 20h00 ngày 19/8:

