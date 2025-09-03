Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban bị tấn công

Ngày 3/9, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNFIL) cho biết các máy bay không người lái của Israel đã thả 4 lựu đạn gần nơi các nhân viên lực lượng này đang dọn chướng ngại vật trên đường vào một căn cứ của Liên hợp quốc ngày 2/9.

Trong một tuyên bố, UNIFIL nêu rõ các quả lựu đạn đã rơi cách vị trí có nhân sự và phương tiện của lực lượng này trong phạm vi từ 20-100 mét.

UNFIL nhấn mạnh rằng đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào nhân sự và tài sản của lực lượng này kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Theo UNIFIL, quân đội Israel trước đó đã được thông báo về hoạt động dọn đường của UNIFIL trong khu vực, nằm ở phía Đông Nam làng Marwahin.

UNIFIL được thành lập vào năm 1978 và đảm trách nhiệm vụ tuần tra biên giới phía Nam của Liban với Israel.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí kéo dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban đến cuối năm 2026, sau đó sẽ bắt đầu quá trình rút quân và rút quân an toàn, trật tự trong vòng một năm./.

LHQ thông qua nghị quyết gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban Trong thời gian UNIFIL giải thể, Liên hợp quốc sẽ duy trì một lực lượng quy mô nhỏ để bảo vệ nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản của UNIFIL, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và an ninh Liban.