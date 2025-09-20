Malaysia đề xuất lập Hội đồng Halal ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, một trong những trọng tâm chương trình nghị sự của Malaysia tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới sẽ là đề xuất thành lập Hội đồng Halal ASEAN - cơ chế nhằm khai thác tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp Halal và thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực này.



Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Halal quốc gia, khẳng định việc hình thành hội đồng này có ý nghĩa quan trọng để ASEAN nâng cao vị thế, quảng bá và tiếp thị sản phẩm Halal ra toàn cầu. Theo ông, tiềm năng của thị trường Halal trong ASEAN với quy mô hơn 640 triệu dân cần được khai thác triệt để, trước khi mở rộng ra các thị trường lớn khác trên thế giới.



Phó Thủ tướng Zahid cho biết Việt Nam đã sẵn sàng tham gia Hội đồng Halal ASEAN, do Malaysia và Indonesia đồng chủ trì. Hai bên đã trao đổi sâu về phát triển ngành công nghiệp Halal, trong đó Malaysia cam kết hỗ trợ Việt Nam thông qua cấp chứng nhận Jakim của Bộ Phát triển Hồi giáo Malaysia và tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn. Ngoài ra, hai nước nhất trí nghiên cứu khả năng thành lập khu công nghiệp Halal tại Việt Nam./.

Mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal qua cửa ngõ Malaysia Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia được xem là cửa ngõ để sản phẩm-dịch vụ Halal từng bước thâm nhập và mở rộng thị trường ra toàn cầu.