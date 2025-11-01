Nam thanh niên tử vong do trượt chân rơi xuống lòng hồ Hòa Bình

Ngày 1/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vào khoảng 19 giờ ngày 31/10, Trung tâm 114 (Công an tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận tin báo của Công an xã Thung Nai về việc có một nạn nhân bị trượt chân rơi xuống lòng hồ Hòa Bình tại khu vực đền Chúa Thác Bờ.

Đến khoảng 12 giờ ngày 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là anh Đ. V. D (sinh năm 1998), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, anh D. đi dự tiệc đám cưới, trên đường trở về, khi đang bước lên cầu để ra khu vực phao nổi, nơi đón trả khách đi thuyền vào bờ, thì bị trượt chân ngã xuống hồ.

Vị trí nạn nhân rơi cách bờ khoảng 7m, khu vực có độ sâu từ 7-8m.

Mặc dù có người chứng kiến và nhảy xuống cứu giúp, song do nước sâu và dòng chảy mạnh, công tác cứu nạn ban đầu không thành công, nạn nhân bị chìm xuống đáy hồ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 đã huy động lực lượng, phương tiện của Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hòa Bình, phối hợp cùng Tổ Cảnh sát giao thông đường thủy khu vực Hòa Bình và Công an xã Thung Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn ngay trong đêm 31/10.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, cùng lực lượng tại chỗ do Ủy ban Nhân dân xã Thung Nai huy động, triển khai tìm kiếm trong đêm bằng các phương tiện chuyên dụng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần luôn tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết ẩm ướt./.

