Ngân hàng khẩn trương triển khai hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 10328/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) triển khai các biện pháp tháo gỡ tín dụng cho bà con.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 9651/NHNN-TD ngày 04/11/2025 đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11 năm 2025 (bổ sung thêm các tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có) theo quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý./.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) có địa bàn quản lý tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên: Thiệt hại trên 1.300 ha thủy sản Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên gây thiệt hại lớn về thủy sản, nhà cửa, cây trồng và hạ tầng, với thiệt hại sơ bộ hơn 13.2 nghìn tỷ đồng.