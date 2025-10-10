Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 232/2025/NĐ-CP ban hành ngày 26/8/2025 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư gồm 9 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này.

Thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quy định tại Chương VI Thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Cũng theo nội dung Thông tư, doanh nghiệp, ngân hàng xin giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng gửi hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước. Sau khi Ngân hàng Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực trên địa bàn đến kiểm tra về giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh và thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực báo cáo kết quả cho Ngân hàng Nhà nước. Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối (ghi rõ lý do) giấy phép kinh doanh mua, bán vàng theo quy định. Ngoài ra, thời gian thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở hạn mức hàng năm, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp, điều chỉnh hạn mức hàng năm cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại theo quy mô vốn điều lệ; tình hình xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu (nếu có); tình hình sử dụng vàng nguyên liệu theo mục đích tại giấy phép nhập khẩu và nhu cầu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Thời hạn xây dựng hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định chậm nhất ngày 15/12 hàng năm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu…

Thông tư 34 còn quy định xây dựng Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là Hội đồng xây dựng hạn mức) do một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm chủ tịch.

Nhiệm vụ của Hội đồng xây dựng hạn mức là tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cục Quản lý ngoại hối) quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đồng thời cấp điều chỉnh hạn mức hàng năm xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Các Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giấy phép đó hết hiệu lực./.

