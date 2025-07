Nghệ An: 2 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Trong đêm 22 đến rạng sáng 23/7 trên địa bàn các địa phương miền núi phía Tây Nghệ An mưa to kéo dài khiến nước lũ trên các sông, suối dâng cao.

Nhiều nơi đã xuất hiện lũ lịch sử như xã Mường Xén, xã Tương Dương.

Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn đã có 1 người chết, 1 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập. Nhiều địa phương, đơn vị đang bị cô lập, mất điện, mất liên lạc.

Ngay sau khi mưa giảm, nước lũ rút, sáng nay chính quyền địa phương huy động các lực lượng, phương tiện máy móc, cố gắng dọn dẹp lại, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra với phương châm “lũ rút đến đâu dọn dẹp đến đó”.

Chiều 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ chia thành 2 đoàn đến các xã Nhôn Mai, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Các cán bộ thanh niên tình nguyện tập trung hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ; hỗ trợ thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản đối với các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng; phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, thu dọn cây cối, vật cản trên đường sau bão; hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng sau bão; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Tại xã Mường Xén có 9 khối, bản nằm trong vùng lòng hồ và khu vực hạ du Thủy điện Nậm Mộ bị ngập sâu từ 1-3,5m. Nhiều bản vẫn đang bị cô lập do sạt lở đường giao thông và nước lũ dâng cao tràn qua mặt đường.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, cho biết đến chiều 23/7, nước lũ đã rút hết, tuy nhiên, còn lượng bùn rất lớn vì vậy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc cùng nhân dân dọn dẹp.

Tại một số bản khu vực phía Tây như Na Nhu, Sa Vang, Nhãn Cù, Bản Cánh... xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, còn các khối 1, 2, 3, 4, 5 dù nước đã rút nhưng lượng bùn cao có nơi gần 1m kéo dài gần 2km dọc theo Quốc lộ 7 khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, xã đã cử lực lượng về 22 cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại xã Yên Na, ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na cho biết ngay trong đêm khi Thủy điện Bản Vẽ xả lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời 120 hộ sống vùng hạ lưu thủy điện đến nơi ở an toàn.

Hiện nay, tình hình ổn định, bà con đã trở về nơi ở cũ. Do mưa lớn nên nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, địa phương cũng đã tổ chức lực lượng, máy móc san gạt đảm bảo giao thông thông suốt, một số gia đình có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi ở an toàn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lũ trên địa bàn đã làm 1 người chết do đất đá vùi lấp (bà Vừ Y X. 78 tuổi, xã Nhôn Mai), 1 người mất tích do nước lũ cuốn (bà Lỳ Y D. 70 tuổi, xã Nậm Cắn), 4 người bị thương.

Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng 417 nhà (các xã: Bạch Ngọc, Quang Đồng, Yên Thành, Vĩnh Tường, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Hữu Kiệm, Mường Xén, Yên Na, Nậm Cắn, Lượng Minh, Tri Lễ). Hơn 3.200 nhà dân bị ngập, trong đó xã: Tương Dương 2.210 hộ, Con Cuông 340 hộ, Tam Quang 145 hộ, Mường Xén 528, Cam Phục 11 hộ, Nghĩa Đàn 3 hộ. Hàng trăm hộ dân buộc phải di dời đến nơi trú tránh an toàn (xã Mường Xén 528 hộ, Con Cuông 340 hộ, Hữu Kiệm 86 hộ, Tam Quang 70 hộ, Tri Lễ 46 hộ, Tam Thái 20 hộ, Tam Hợp 20 hộ, xã Nhôn Mai 19 hộ, Lượng Minh 13 hộ, Mường Quàng 10 hộ, Nga My 8 hộ... )

Mưa lớn gây chia cắt cục bộ. Hiện, xã Tương Dương có 21 thôn, bản; Tam Quang 29 hộ, Mường Xén 9 khối, Hữu Khuân 44 hộ, Keng Đu, Mỹ Lý, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Mường Típ, Nhôn Mai, Tam Quang 03 bản, Con Cuông 340 hộ; Châu Khê 137 hộ bị cô lập, chia cắt và mất điện hoàn toàn.

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có hơn 1.340ha lúa, gần 750ha rau màu, hơn 530ha cây hàng năm bị gãy đổ, hư hại, hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết.

Trong ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác tỉnh Nghệ An, các lực lượng phòng chống lụt bão đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Con Cuông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chuyển trọng tâm sang giai đoạn khắc phục hậu quả sau mưa lũ; trong đó, các lực lượng phải phối hợp bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, không để ai thiếu thốn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; đồng thời, nhanh chóng khôi phục đời sống và sản xuất./.

