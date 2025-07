Cảnh báo mưa to diện rộng: Gần 100 xã, phường nguy cơ trượt lở đất và lũ quét

Tối 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) đã tổ chức họp báo thông tin về dự báo tác động từ bão số 3, trong đó nhận định gần 100 xã, phường tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét; cần ứng phó gió mạnh.

Mức độ nguy hiểm của bão đang tăng dần

Thông tin cụ thể về diễn biến mới nhất của cơn bão số 3, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay so với các dự báo đầu tiên khi bão vào Biển Đông, cường độ bão thực tế thấp hơn và cho thấy chiều hướng khả quan hơn.

Theo dự báo, bão sẽ áp sát bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 12, sau đó di chuyển lệch phía Bắc hơn nên ma sát với đất liền nhiều hơn, sau đó tiếp tục vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Điều này khiến cho cường độ bão giảm liền 3 cấp - xuống cấp 9; khi vào vịnh Bắc Bộ (dự báo đạt cấp 10).

Đầu chiều nay, sau 6 tiếng ở trên vịnh Bắc Bộ, bão mạnh hơn khoảng cuối cấp 9, đầu cấp 10 và dự báo tiếp tục mạnh lên cấp 10-11 khi áp sát vùng ven bờ Việt Nam.

Tuy nhiên, dự báo khoảng cuối giờ sáng mai đến đầu giờ chiều 22/7, bão số 3 sẽ đổ bộ khu vực từ phía Nam thành phố Hải Phòng đến phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn dự báo gió vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13.

Cũng theo ông Khiêm, do hoàn lưu bão rộng đã gây mưa dông toàn bộ ven biển và vịnh Bắc Bộ, thậm chí cả đất liền. Từ trưa đến chiều 21/7, lượng mưa ở Quảng Ninh và các tỉnh vùng Đông Bắc tương đối lớn, nhiều nơi đạt 100mm, có nơi gần 200mm.

Quan trắc gió tại đảo Bạch Long Vỹ (cách tâm bão 130km về phía Đông Đông Bắc) đã ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9. Với xu hướng di chuyển hiện nay, theo ông Khiêm, khu vực này có khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh, tăng dần lên cấp 9, cấp 10-11. Mức độ nguy hiểm của cơn bão đang tăng dần theo thời gian.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, mưa to diện rộng trong đêm nay đến sáng ngày 23/7, trọng tâm là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất hiện nay là các đảo và vùng ven biển như Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Cát Bà. Tại Quảng Ninh, sự kết hợp giữa bão, sóng cao và triều cường sẽ gây ra tình trạng ngập ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Gần 100 xã, phường có nguy cơ trượt lở, lũ quét

Nhận định thêm về các xã có nguy cơ cao do ảnh hưởng của bão số 3, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm cho biết khu vực cần ứng phó gió mạnh ven biển, sóng và nước dâng, bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Trong đó, khu vực cần ứng phó ở tỉnh Quảng Ninh bao gồm các phường Bãi Cháy, Hà Tu, Hồng Gai, Hạ Long, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, đặc khu Cô Tô và Vân Đồn. Các khu vực cần ứng phó ở Hải Phòng gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Cát Hải; các phường Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn; và các xã Kiến Thụy, Tiên Lãng.

Bão số 3 cách Quảng Ninh 86 km, cảnh báo mưa lớn cục bộ tại khu vực Hà Nội Vào lúc 19h00 ngày 21/7, bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) còn cách Quảng Ninh khoảng 86 km, cách Hải Phòng khoảng 210 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13.

Tại tỉnh Ninh Bình có 15 xã ven biển cần ứng phó gió mạnh ven biển, sóng và nước dâng gồm: Giao Minh, Giao Hoà, Giao Phúc, Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Hải Hưng, Hải Quang, Hải Tiến, Hải Xuân, Hải Thịnh, Rạng Đông, Nghĩa Lâm, Kim Đông, Bình Minh. Đặc biệt cần chú ý các đoạn đê xung yếu Cồn Tròn đoạn từ K20+000 - K21+633; đê biển Hải Hậu; đê kè Cồn Tròn, Hải Thịnh II, Hải Thịnh III.

Tương tự, tại tỉnh Hưng Yên có các xã cần ứng phó gồm Thái Thụy, Tiền Hải. Thanh Hóa có các xã, phường khu vực mép nước, bao gồm: Nga An, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh gia, Hải Bình, Nghi Sơn.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mưa lớn nhất trong đợt bão lần này tập trung ở các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Vì vậy, đây cũng là những vùng có nguy cơ lũ quét và trượt lở đất cao nhất.

Trong số đó, Thanh Hoá có 24 xã có nguy cơ, gồm: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, Quan Sơn, Tam lư, Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Nghệ An có 50 xã, bao gồm: Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Xén, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn, Châu Bình, Châu Tiến, Hạnh Thiết, Hùng Chân, Quỳ Châu, Châu Hồng, Châu Lộc, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ.

Tương tự, tỉnh Sơn La có xã Mường Lèo và phường Mộc Châu, Púng Bánh.

Bên cạnh đó, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiều xã của tỉnh Quảng Ninh cũng trong vùng nguy cơ do đã có mưa lớn và dự báo mưa còn tiếp tục. Một số xã khu vực phía nam tỉnh Phúc Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) cũng cần hết sức cảnh giác.

“Dù dự báo mưa lớn đến hết sáng 23 nhưng những ngày sau đó, nguy cơ lũ quét vẫn còn tiềm tàng và người dân không thể chủ quan. Trong quá khứ, năm 2029 từng có tình huống mưa đã sang lào nhưng lại gây lũ quét, trượt lở đất ngược trở lại Việt Nam,” Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm lưu ý thêm.

Các giải pháp chính người dân cần ứng phó

Trước diễn biến trên, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đề nghị cơ quan phòng chống thiên tai các cấp và người dân cần theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo bão từ các kênh chính thống.

Đặc biệt, để an toàn, người dân cần tập trung gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa sổ, chặt tỉa cành cây gần nhà, thu dọn đồ vật có thể bị gió cuốn; dự trữ nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng đề phòng khi mất điện hoặc phải sơ tán.

Người dân không ra khỏi nhà khi có gió mạnh, mưa lớn, sấm sét, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, ao hồ, công trình xây dựng; di chuyển an toàn, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập lụt hoặc có điện giật khi mưa bão; đặc biệt là cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo ngư dân và người dân ven biển tuyệt đối không ra khơi hoặc hoạt động trên biển trong thời gian bão ảnh hưởng; chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh va đập.

Ngoài ra, ngư dân cần di chuyển tàu thuyền vào nơi trú ẩn trước thời điểm gió mạnh xảy ra, theo hướng dẫn của lực lượng biên phòng và địa phương; ngắt toàn bộ nguồn điện tại các lồng bè, chòi canh trên biển hoặc ven sông, cửa biển; không ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè trong thời gian có bão, kể cả đã neo đậu an toàn; rút ngắn thời gian thu hoạch hải sản (nếu có) để giảm thiểu thiệt hại khi bão đến./.