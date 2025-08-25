Nghệ An di dời hàng nghìn người dân vùng biển ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền nhiều địa phương ven biển tỉnh Nghệ An đã khẩn trương rà soát, triển khai công tác di dời, sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm, xung yếu, cửa sông, cửa biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Khẩn trương sơ tán, di dời dân khỏi nơi nguy hiểm

Tại xã ven biển Diễn Châu (tỉnh Nghệ An, ngay khi có thông tin về hướng di chuyển của bão số 5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã tổ chức họp khẩn, đi rà soát, xác định những vùng trọng điểm ven đê biển, vùng trũng thấp có dân phải tập trung di dời.

Ngay trong sáng ngày 24/8, chính quyền đã lập danh sách các hộ cần di dời ngay trong chiều cùng ngày 24/8.

Chính quyền địa phương xã đã bố trí Trường Trung học cơ sở Diễn Bích và Trường Tiểu học Diễn Bích làm 2 điểm tránh trú bão tập trung cho người dân sơ tán đến ở.

Tại các điểm tập trung này được chuẩn bị đầy đủ điện chiếu sáng, nước sạch, giường chiếu, chăn màn, lương thực khẩn cấp, phương tiện y tế, hệ thống loa truyền thanh liên tục cập nhật thông tin thời tiết để bà con nắm bắt. Lực lượng y tế xã được phân công túc trực 24/24h để kịp thời xử lý khi có sự cố sức khỏe.

Nhờ sự chủ động, khẩn trương, tích cực trong công tác vận động, triển khai, đến sáng ngày 25/8, toàn xã Diễn Châu đã di dời được hơn 240 hộ dân với hơn 750 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hộ dân di dời thuộc các xóm vùng ven đê, trũng thấp như Hải Bắc, Chiến Thắng...

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu, cho biết Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác di dời là nhiệm vụ số 1. Ưu tiên trước hết là các hộ dân ở vùng xung yếu, nhà tạm, nhà yếu. Xã đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn thanh niên, dân quân, công an xã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng để hỗ trợ nhân dân vận chuyển đồ đạc, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Quan điểm chỉ đạo của xã là di dời triệt để, không để sót hộ dân nào. Đặc biệt, phải bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời của bà con chu đáo.

Bà Ngô Thị Thủy, ở xóm Hải Bắc, xã Diễn Châu cho biết nhà tôi ở vùng trũng thấp nên mưa lớn xảy ra nhiều giờ rất dễ xảy ra ngập lụt, chia cắt. Trong sáng ngày 24/8, chính quyền xã đã cắt cử lực lượng đến trực tiếp vận động, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc, sơ tán người từ rất sớm. Được tránh trú bão tại địa điểm cao ráo, kiên cố, có cán bộ túc trực nên chúng tôi rất yên tâm.

Ngoài công tác di dời dân đến nơi an toàn, chính quyền xã Diễn Châu phối hợp với lực lượng biên phòng, công an còn kiểm tra, giúp dân chằng chống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; chuẩn bị sẵn phương tiện cứu hộ, ca nô, áo phao, đèn pin, chuẩn bị kho dự trữ lương thực; thành lập các tổ xung kích cơ động, sẵn sàng ứng cứu khi cần.

Tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, tối 24/8, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương triển khai công tác sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi tránh trú bão an toàn. Nhiều gia đình neo đơn được giúp sắp xếp đồ đạc, vận chuyển vật dụng thiết yếu và đưa đến các điểm kiên cố để tạm trú như trường học, nhà văn hóa kiên cố.

Hình ảnh mây vệ tinh của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Tại phường Cửa Lò, theo phương án, toàn phường có 380 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu phải sơ tán. Trong sáng 25/8, chính quyền địa phương đã vận động, đưa người dân đến các điểm tránh trú bão an toàn như trường Mầm non, trường Tiểu học, các khách sạn, nhà cao tầng kiên cố và các nhà kiên cố trong tổ dân cư.

Đến sáng ngày 25/8, công tác sơ tán, di dời dân tại các địa phương ven biển của tỉnh Nghệ An cơ bản đã hoàn tất, tạo sự yên tâm cho người dân trước thời điểm bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Đảm bảo điều kiện tốt cho người dân sơ tán

Trong sáng 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, các tuyến đê ven biển xung yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang sơ tán tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu, nơi có 62 hộ dân, hơn 170 nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ đang tránh trú bão.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã động viên người dân yên tâm tạm thời sinh hoạt, chờ khi bão tan để về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Diễn Châu đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh; tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để di dời người dân đến nơi tránh trú, đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng.

Trực tiếp kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi xảy ra tình huống.

Trong ngày 24 và sáng ngày 25/8, tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp để di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn... Các trường học tạm dừng hoạt động, hệ thống điện lực và Viễn thông tăng cường trực 24/24 để kịp thời ứng phó sự cố. Phương án ứng phó với bão số 5 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh kích hoạt toàn bộ từ lực lượng cứu hộ cứu nạn, y tế dự phòng, đảm bảo an ninh trật tự, dự trữ lương thực...

Trong sáng ngày 55/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc thực hiện lệnh cấm đường từ 11 giờ ngày 25/8 cho đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau./.

