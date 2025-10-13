Người dân Thanh Hóa gửi gắm sự kỳ vọng vào đường hướng phát triển của tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng thể hiện ý chí, khát vọng và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đây cũng là dịp để toàn tỉnh nhìn lại chặng đường 5 năm phấn đấu không ngừng với nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong 5 năm qua, gửi gắm sự kỳ vọng vào đường hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam cho rằng thời gian qua, những chủ trương và chính sách của tỉnh Thanh Hóa nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện qua cuộc đối thoại, gặp mặt định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và các hiệp hội, hội doanh nghiệp trong tỉnh. Chính quyền tỉnh chủ động lắng nghe và cam kết tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam cho rằng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 cần tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao quyết sách của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản về lãnh đạo, điều hành tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn đã củng cố niềm tin của bà con vào hệ thống chính trị, triệt phá nhóm giang hồ tồn tại từ nhiều năm qua, đem sự bình yên và hài lòng cho nhân dân.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng các quyết sách của đại hội sẽ tạo môi trường và động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới.

Đặc biệt những quyết sách, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ kiến tạo môi trường thể chế thông thoáng, nhanh gọn, minh bạch trên nền tảng số.

Qua đó, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, chi phí, đồng thời áp dụng hiệu quả công nghệ vào quy trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Đệ, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần có những định hướng, phương hướng tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp làm ăn theo hình thức bộc phát, chộp giật cần được đào tạo, tránh xảy ra việc vi phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề như, thuế, mặt bằng.

Doanh nghiệp nào làm tốt cần khuyến khích, động viên và có cơ chế, chính sách hỗ trợ. Cụ thể những doanh nghiệp có tiềm năng, năng lực, tỉnh nên bố trí ngay đất đai, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính để họ có điều kiện thuận lợi triển khai dự án đúng kế hoạch. Doanh nghiệp không đủ năng lực cần thu hồi dự án tránh tình trạng dự án treo nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Qua đó, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, công bằng và ổn định, đây cũng là yếu tố đầu tiên trong thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đề ra quyết sách gắn với quyền lợi người dân

Trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Hoàng Hải, công dân phường Hạc Thành chia sẻ, đây là sự kiện chính trị đặc biệt, cột mốc quan trọng không chỉ là dịp đánh giá lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Hoàng Hải ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng đại hội sẽ chọn ra được những gương mặt ưu tú có đủ đức, đủ tài để gánh vác, đảm đương các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Ông rất ấn tượng với những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi sự quyết tâm cao hơn nữa từ cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân.

Thông qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, các đại biểu, đại diện cho tiếng nói của đảng viên và người dân phải sáng suốt bàn bạc đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhằm định hướng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trên các phương diện kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Ông Hải cũng kỳ vọng đại hội sẽ chọn ra được những gương mặt ưu tú có đủ đức, đủ tài để gánh vác, đảm đương nhiệm vụ quan trọng của tỉnh thời gian tới.

Sau hơn 3 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế.

Ông Nguyễn Hoàng Hải tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ đề ra những quyết sách cụ thể, kịp thời, gắn với quyền lợi thiết thực của người dân. Chính quyền gần dân, sát dân hơn để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, vấn đề xã hội bức xúc, nhân dân quan tâm.

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Hoàng Hải tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, cùng sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đạt được mục tiêu đề ra, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện./.

