Nhà Trắng dùng tiền của USAID để thúc đẩy các mục tiêu “Nước Mỹ trên hết”

Theo tờ The Washington Post ngày 24/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong thách thức mới nhất đối với thẩm quyền của Quốc hội về chi tiêu liên bang, dự định chuyển gần 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài của Mỹ vào một loạt ưu tiên chủ yếu nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của tổng thống.

Kế hoạch này, được phác thảo cho các nhà lập pháp trong một tài liệu Bộ Ngoại giao gửi tới Quốc hội, đại diện cho một sự tái định hình mạnh mẽ cách tiếp cận của Washington đối với viện trợ nước ngoài sau khi chính quyền Trump giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trong năm nay.

Trong hơn 10 trang, tài liệu giải thích cách chính quyền sẽ điều phối số tiền tổng cộng 1,8 tỷ USD vào các sáng kiến mơ hồ ở nước ngoài, chẳng hạn như chống lại “các chế độ Marxist, chống Mỹ” ở Mỹ Latinh, và theo đuổi các khoản đầu tư tại Greenland và Ukraine.

Kế hoạch này sẽ đánh dấu nỗ lực phức tạp nhất từ trước tới nay của chính quyền nhằm tái định nghĩa vai trò của viện trợ nước ngoài của Mỹ, chấm dứt quan điểm chính thống lâu đời của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ rằng Mỹ hưởng lợi từ việc hỗ trợ các quốc gia khác thông qua điều trị và chữa bệnh, chấm dứt nạn đói và thúc đẩy dân chủ.

Thay vào đó, chính quyền Tổng thống Trump đã theo đuổi cách tiếp cận hẹp hơn và mang tính “giao dịch” hơn, ưu tiên các thỏa thuận đàm phán thay vì viện trợ vô điều kiện./.

